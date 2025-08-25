lover killed girlfriend and bring dead body at home in bihar बिहार में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या कर शव घर पहुंचाने का आरोप, 16 साल की लड़की शादीशुदा शख्स संग हुई थी फरार, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newslover killed girlfriend and bring dead body at home in bihar

बिहार में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या कर शव घर पहुंचाने का आरोप, 16 साल की लड़की शादीशुदा शख्स संग हुई थी फरार

आरोप है कि वो रूबी कुमारी उम्र 16 वर्ष को घर से भगाकर ले गया था। वो करीब एक माह से उसके साथ रहता था। परिजनों के साथ युवती घर आने को तैयार नहीं हुई थी तो परिजनों ने कोई मामला थाने में दर्ज नहीं कराया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, रोहतासMon, 25 Aug 2025 02:00 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या कर शव घर पहुंचाने का आरोप, 16 साल की लड़की शादीशुदा शख्स संग हुई थी फरार

बिहार में एक प्रेमी पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर डेड बॉडी को उसके घर पहुंचा कर भाग जाने का आरोप है। घटना सासाराम जिले की है। यहां तिलौथू थाना क्षेत्र के कोईडी ग्राम में सोमवार की अहले सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब एक प्रेमीअपनी ही प्रेमिका की हत्या कर उसका शव घर पर पहुंचा कर फरार हो गया। घटना के पश्चात परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर अमझोर अंचल सोहेल अहमद ने बताया की मृतका रूबी कुमारी पिता रामलाल रजवार की हत्या का आरोप परिजन लग रहे हैं ।

एक माह पूर्व महेशडी ग्राम निवासी बजरंगी कुमार जो पूर्व से विवाहित है। आरोप है कि वो रूबी कुमारी उम्र 16 वर्ष को घर से भगाकर ले गया था। वो करीब एक माह से उसके साथ रहता था। परिजनों के साथ युवती घर आने को तैयार नहीं हुई थी तो परिजनों ने कोई मामला थाने में दर्ज नहीं कराया। बताया कि प्रथम दृष्टया कुछ कहना उचित नहीं है चूंकि मृतका के शरीर पर कोई जख्म या घाव का निशान नहीं है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: बछवाड़ा में बाढ़ और विस्थापन बड़े मुद्दे, BJP के सामने बड़ी चुनौती

परिजनों के दिए गए आवेदन के अनुसार अनुसंधान किया जाएगा। मौके पर थानाध्यक्ष जयराम शुक्ल, एसआई प्रियंका कुमारी तथा सब इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार आदि मौजूद हैं।