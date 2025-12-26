Hindustan Hindi News
रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी; गांववालों ने मंदिर में करा दी शादी, बाराती- घराती भी बने

मुजफ्फरपुर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। और फिर दोनों के परिजनों को बुलाकर शिव मंदिर में शादी करा दी। गांववाले ही इस शादी में बाराती और घराती बने। सोशल मीडिया पर इस शादी की काफी चर्चा हो रही है।

Dec 26, 2025 06:57 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर में दिलचस्प मामला सामने आया है। जब रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। और फिर दोनों के परिजनों को बुलाकर मंदिर में शादी भी करा दी। जिसमें गांववाले ही बाराती और घराती भी बने। जिसके बाद ये शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना सरैया के जैतपुर की है। जब एकांत में युवक और युवती को बातचीत करते ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूछताछ में बता चला कि दोनों आप-पास के ही गांव के हैं। और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। युवक की पहचान रूपेश और युवती की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई।

जब दोनों के घरवालों को बुलाया गया। तो कुछ देर तक बकझक हुई। हालांकि बाद में दोनो पक्ष रिश्ते के लिए तैयार हो गए। पता चला कि एक साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद शिव मंदिर में पंडित को बुलाया गया। जिसके बाद हिंदू रीति-रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ रूपेश और मुस्कान परिणय सूत्र में बंध गए। अनोखी बात ये रही है कि गावंवाले ही बाराती और घराती बने।

दूल्हे रूपेश कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर मुस्कान से मुलाकात हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के बाद ने खुशी जताई, और कहा कि वे शादी से बहुत खुश हैं। रूपेश ने कहा कि वो मुस्कान को जीवनभर खुश रखेगा। मंदिर में हुई इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ग्रामीणों की सकारात्मक सोच की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।