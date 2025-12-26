रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी; गांववालों ने मंदिर में करा दी शादी, बाराती- घराती भी बने

संक्षेप: मुजफ्फरपुर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। और फिर दोनों के परिजनों को बुलाकर शिव मंदिर में शादी करा दी। गांववाले ही इस शादी में बाराती और घराती बने। सोशल मीडिया पर इस शादी की काफी चर्चा हो रही है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में दिलचस्प मामला सामने आया है। जब रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। और फिर दोनों के परिजनों को बुलाकर मंदिर में शादी भी करा दी। जिसमें गांववाले ही बाराती और घराती भी बने। जिसके बाद ये शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना सरैया के जैतपुर की है। जब एकांत में युवक और युवती को बातचीत करते ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूछताछ में बता चला कि दोनों आप-पास के ही गांव के हैं। और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। युवक की पहचान रूपेश और युवती की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जब दोनों के घरवालों को बुलाया गया। तो कुछ देर तक बकझक हुई। हालांकि बाद में दोनो पक्ष रिश्ते के लिए तैयार हो गए। पता चला कि एक साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद शिव मंदिर में पंडित को बुलाया गया। जिसके बाद हिंदू रीति-रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ रूपेश और मुस्कान परिणय सूत्र में बंध गए। अनोखी बात ये रही है कि गावंवाले ही बाराती और घराती बने।