Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLover go to meet his girlfriend alone in room family members shocked to see scene when door opened
प्रेमिका से कमरे में अकेले मिलने पहुंचा प्रेमी, दरवाजा खुला तो मंजर देख घर वालों के उड़े होश

प्रेमिका से कमरे में अकेले मिलने पहुंचा प्रेमी, दरवाजा खुला तो मंजर देख घर वालों के उड़े होश

संक्षेप:

छपरा के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात को 15 साल का लड़का उसकी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर पहुंचा। उस समय घर पर कोई नहीं था। दोनों एक कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब परिजन घर लौटे तो दरवाजा खोलने के बाद जो मंजर देखा, उससे सभी के होश उड़ गए।

Thu, 4 Dec 2025 03:10 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, बनियापुर (छपरा)
share Share
Follow Us on

बिहार के सारण (छपरा) जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग जोड़े ने खौफनाक कदम उठा लिया। घटना जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के मोती छपरा की है। बुधवार शाम को प्रेमिका के घर पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर प्रेमी उसके घर पहुंचा। दोनों एक कमरे में बंद हो गए। जब प्रेमिका के परिजन घर पहुंचे तो दरवाजा खोलने पर अंदर का मंजर देख उनके होश उड़ गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लड़का और लड़की दोनों कमरे के अंदर पंखे से लटके हुए मिले। दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दोनों की उम्र लगभग 15 साल थी। घटना की जानकारी परिवार वालों को रात लगभग 8 बजे हुई। इसके बाद परिजन में कोहराम मच गया। मृत लड़का जलालपुर थाना क्षेत्र के नवादा मठिया का रहने वाला था। वह अपने ननिहाल में मोती छपरा स्थित बड़े भाई एवं पिता के साथ ही रहता था। प्रेमिका इसी गांव की थी।

दोनों का घर आसपास ही है। घटना के समय दोनों के परिजन घर पर नहीं थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। शाम को प्रेमिका के बुजुर्ग दादा खेत से लौट कर घर आए। काफी देर इंतजार के बाद जब घर से पोती नहीं निकली तब उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वे चौंक गए।

ये भी पढ़ें:बिहार में भाभी के प्रेमी ने देवर को मार दी गोली, लव अफेयर का रहा था विरोध

घर की छत से लगे पंखे से रस्सी के सहारे एक साथ दो लोग झूल रहे थे। चीखने चिल्लाने के बाद पड़ोस के लोग आए, तब दोनों की पहचान की गई। आसपास के लोगों ने इस मामले को दबाने के लिए शवों को जलाने की योजना बनाई। फिर बाद में इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया।

कच्ची उम्र में इस तरह का भयावह कदम उठाने के पीछे की वजह भावनाओं में बहना बताया जा रहा है। अन्य कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिवारों पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद गांव के लोग भी हैरान हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Love Affair Lover-girlfriend Chapra News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।