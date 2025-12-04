प्रेमिका से कमरे में अकेले मिलने पहुंचा प्रेमी, दरवाजा खुला तो मंजर देख घर वालों के उड़े होश
छपरा के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात को 15 साल का लड़का उसकी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर पहुंचा। उस समय घर पर कोई नहीं था। दोनों एक कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब परिजन घर लौटे तो दरवाजा खोलने के बाद जो मंजर देखा, उससे सभी के होश उड़ गए।
बिहार के सारण (छपरा) जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग जोड़े ने खौफनाक कदम उठा लिया। घटना जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के मोती छपरा की है। बुधवार शाम को प्रेमिका के घर पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर प्रेमी उसके घर पहुंचा। दोनों एक कमरे में बंद हो गए। जब प्रेमिका के परिजन घर पहुंचे तो दरवाजा खोलने पर अंदर का मंजर देख उनके होश उड़ गए।
लड़का और लड़की दोनों कमरे के अंदर पंखे से लटके हुए मिले। दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दोनों की उम्र लगभग 15 साल थी। घटना की जानकारी परिवार वालों को रात लगभग 8 बजे हुई। इसके बाद परिजन में कोहराम मच गया। मृत लड़का जलालपुर थाना क्षेत्र के नवादा मठिया का रहने वाला था। वह अपने ननिहाल में मोती छपरा स्थित बड़े भाई एवं पिता के साथ ही रहता था। प्रेमिका इसी गांव की थी।
दोनों का घर आसपास ही है। घटना के समय दोनों के परिजन घर पर नहीं थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। शाम को प्रेमिका के बुजुर्ग दादा खेत से लौट कर घर आए। काफी देर इंतजार के बाद जब घर से पोती नहीं निकली तब उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वे चौंक गए।
घर की छत से लगे पंखे से रस्सी के सहारे एक साथ दो लोग झूल रहे थे। चीखने चिल्लाने के बाद पड़ोस के लोग आए, तब दोनों की पहचान की गई। आसपास के लोगों ने इस मामले को दबाने के लिए शवों को जलाने की योजना बनाई। फिर बाद में इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया।
कच्ची उम्र में इस तरह का भयावह कदम उठाने के पीछे की वजह भावनाओं में बहना बताया जा रहा है। अन्य कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिवारों पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद गांव के लोग भी हैरान हैं।