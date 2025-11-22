प्रेमिका घर प्रेमी की मौत, फंदे लकटता शव मिलने पर मच गई सनसनी; झारखंड का था बॉयफ्रेंड

संक्षेप: युवक किराए के मकान पर रहने वाली एक युवती से प्रेम-प्रसंग था। गुरुवार की शाम वह युवती से मिलने पहुंचा था। किसी बात को लेकर उसने युवती के साथ मारपीट की। युवती जख्मी हालत घर से बाहर निकल गयी।

बिहार के भागलपुर में रसलपुर थाना क्षेत्र के पकड़तल्ला में एक युवक का शव उसकी प्रेमिका के घर खिड़की से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही रसलपुर थाना की पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान झारखंड के गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी 29 वर्षीय प्रेमचंद बासुकी के रूप में हुई है।

युवक का पकड़तल्ला में किराए के मकान पर रहने वाली एक युवती से प्रेम-प्रसंग था। गुरुवार की शाम वह युवती से मिलने पहुंचा था। किसी बात को लेकर उसने युवती के साथ मारपीट की। युवती जख्मी हालत घर से बाहर निकल गयी। थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि लड़की के अनुसार रात 8:30 बजे फोन करने पर दरवाजा नहीं खोलने पर अन्य किराएदारों ने दरवाजे को तोड़ा तो युवक का शव लटका मिला।

युवती अपने भतीजा और भतीजी को लेकर किराए के मकान रहती है। थानाध्यक्ष ने बताया कि एफएसएल की टीम के अनुसार प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। अब तक मृतक के परिजनों के द्वारा कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए गहन जांच की मांग की है।

इधर पटना के बिहपुर प्रखंड के मड़वा पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी डब्लू राय के 22 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार उर्फ शक्ति का शव पटना में फंदे से लटका मिला। सत्यम पिछले कुछ समय से पटना में किराए के मकान में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।