खाली कुर्सियां देख भड़कीं लवली आनंद, कार्यकर्ताओं को सुनाया; NDA सम्मेलन में बिना भाषण दिए लौटीं

शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद उस वक्त भड़क गईं। जब रोहतास में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी थीं। और कार्यकर्ता पंडाल में दूसरे छोर पर खाने में जुटे थे। जिसके बाद वो बिना भाषण दिए लौट गईं।

बिहार में चुनाव के मद्देनजर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच एनडीए सम्मेलन भी जिले-जिले हो रहे हैं। रोहतास के नोखा में एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त अजीबो-गरीब स्थिति बन गई। जब शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहीं थीं। लेकिन इस दौरान सभी कुर्सियां खाली थी। कार्यकर्ता और सभा में आए लोग खाने में जुटे हुए थे।

खाने के स्टॉल पर भीड़ उमड़ी हुई थी। और लवली आनंद के भाषण के दौरान कुर्सियां खाली थीं। फिर क्या, लवली आनंद भी भड़क गईं। उन्होने कहा कि खाना या तो पहले खा लेना चाहिए था, या फिर कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उनके भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल के एक छोर पर भोजन शुरू कर दिया गया। जिससे वो नाराज हो गईं, और फिर बिना भाषण दिए ही वहां से चली गईं।