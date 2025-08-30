Lovely Anand got angry after seeing empty chairs scolded the workers returned from NDA conference without giving speech खाली कुर्सियां देख भड़कीं लवली आनंद, कार्यकर्ताओं को सुनाया; NDA सम्मेलन में बिना भाषण दिए लौटीं, Bihar Hindi News - Hindustan
शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद उस वक्त भड़क गईं। जब रोहतास में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी थीं। और कार्यकर्ता पंडाल में दूसरे छोर पर खाने में जुटे थे। जिसके बाद वो बिना भाषण दिए लौट गईं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, रोहतासSat, 30 Aug 2025 07:10 PM
बिहार में चुनाव के मद्देनजर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच एनडीए सम्मेलन भी जिले-जिले हो रहे हैं। रोहतास के नोखा में एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त अजीबो-गरीब स्थिति बन गई। जब शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहीं थीं। लेकिन इस दौरान सभी कुर्सियां खाली थी। कार्यकर्ता और सभा में आए लोग खाने में जुटे हुए थे।

खाने के स्टॉल पर भीड़ उमड़ी हुई थी। और लवली आनंद के भाषण के दौरान कुर्सियां खाली थीं। फिर क्या, लवली आनंद भी भड़क गईं। उन्होने कहा कि खाना या तो पहले खा लेना चाहिए था, या फिर कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उनके भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल के एक छोर पर भोजन शुरू कर दिया गया। जिससे वो नाराज हो गईं, और फिर बिना भाषण दिए ही वहां से चली गईं।

इस दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को उन्होने खरी-खोटी भी सुना डाली। उन्होने कहा कि वो जरूरी काम छोड़कर आईं है। ऐसे में चीफ गेस्ट के तौर पर जेडीयू सांसद लवली आनंद संबोधन करने पहुंची तो लगभग तमाम कुर्सियां खाली देखकर वह नाराज हो गई, और फिर वापस चली गईं। आपको बता दें राज्यभर में विधानसभावार एनडीए सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है।