महिला सिपाही के लव ट्रायंगल में गोलीकांड, गया जी में ड्राइवर को मारी गोली; आरोपी गिरफ्तार
Bihar News: गया जी में एक महिला सिपाही के प्रेम प्रसंग में परैया थाने के निजी चालक ने कोतवाली थाने के ड्राइवर को गोली मार दी। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सिपाही पर भी जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है।
Bihar News: बिहार के गया जी से एक बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस विभाग से जुड़े लोगों के बीच हुए एक लव ट्रायंगल में खूनी संघर्ष हो गया है। शहर के कोतवाली थाने में तैनात एक सरकारी ड्राइवर को शनिवार की सुबह गोली मार दी गई। इस जानलेवा हमले में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। इस पूरी वारदात की जड़ में एक महिला सिपाही का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोली मारने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
महिला सिपाही के तबादले से शुरू हुआ विवाद
सिविल लाइंस थानाध्यक्ष शमीम अहमद ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात शहर के पितामहेश्वर मोहल्ले में हुई है, जहां महिला सिपाही किराये के मकान में रहती है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह पूरी घटना महिला सिपाही के प्रेम प्रसंग से उपजे विवाद का नतीजा है। दरअसल, वर्तमान में कोतवाली थाने में पदस्थापित महिला सिपाही पहले परैया थाने में कार्यरत थी। वहां तैनाती के दौरान उसका संपर्क परैया थाने के निजी चालक गौतम कुमार से हुआ था और दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था।
कोतवाली में दूसरे चालक से बढ़ीं नजदीकियां
कुछ समय बाद महिला सिपाही का तबादला परैया थाने से शहर के कोतवाली थाने में कर दिया गया। कोतवाली थाने में आने के बाद इस महिला सिपाही का संपर्क वहां के सरकारी ड्राइवर नीरज कुमार से हो गया। जब सिपाही और नीरज के बीच नजदीकियों की भनक परैया थाने में कार्यरत पूर्व प्रेमी और निजी चालक गौतम कुमार को लगी, तो वह आक्रोशित हो उठा। इसी रंजिश के चलते शनिवार की सुबह गौतम कुमार सीधे पितामहेश्वर मोहल्ले पहुंचा और उसने कोतवाली थाने के चालक नीरज कुमार पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे नीरज के कंधे में जा लगी।
आरोपी गिरफ्तार, महिला सिपाही पर भी लटकी तलवार
गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए आरोपी निजी चालक गौतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गया जी के सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला सिपाही के साथ प्रेम प्रसंग के चलते ही इस हिंसक घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मामले की छानबीन की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इस पूरे विवाद की जड़ बनी महिला सिपाही के खिलाफ भी विभागीय और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।