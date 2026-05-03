बिहार में 2 बच्चों के पिता पुलिसवाले की लव स्टोरी, महिला सिपाही से रचाई दूसरी शादी; पहली पत्नी पहुंची थाने

पुलिसवाले ने जिस महिला से दूसरी शादी की है वह भी सिपाही के पद पर गयाजी में तैनात है। शिकायत मिलने के बाद दानापुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2003 बैच के एक सिपाही जो वर्तमान समय बेतिया में तैनात हैं। उन्होंने 2007 में शादी की थी।

दो बच्चों के पिता पुलिसकर्मी ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी के साथ शुक्रवार की शाम घर पहुंचा तो हंगामा शुरू हो गया। सिपाही की पत्नी ने शनिवार को दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई की मांग की है। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक पुलिसवाले की लव स्टोरी काफी चर्चा में है।

पुलिसवाले ने जिस महिला से दूसरी शादी की है वह भी सिपाही के पद पर गयाजी में तैनात है। शिकायत मिलने के बाद दानापुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2003 बैच के एक सिपाही जो वर्तमान समय बेतिया में तैनात हैं। उन्होंने 2007 में शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा 14 साल का तथा दूसरी बेटी 16 साल की। उनकी पत्नी दोनों बच्चे के साथ दानापुर पुलिस कॉलोनी में रहती हैं।

पीड़िता बच्चों की पढ़ाई के लिए दानापुर में रह रही है पीड़िता का कहना है कि वह बच्चों की पढ़ाई के लिए दानापुर में रह रही है। पति अकेले बेतिया में डयूटी करते हैं। बेतिया में तैनात सिपाही का प्रेम प्रसंग गयाजी में तैनात एक महिला सिपाही से लंबे समय से चल रहा है। महिला सिपाही का एक छोटा बच्चा भी है। महिला सिपाही वर्तमान समय गयाजी के डायल 112 में तैनात है। वह 2018 बैच की सिपाही है। शुक्रवार को जब सिपाही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने साथ में एक महिला को देखकर हैरान रह गई।

थानाध्यक्ष ने कहा जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई है पति से पूछा कि यह कौन है तो उसने जवाब दिया कि मैंने इससे शादी कर लिया है। इस पर पत्नी भड़क गई। थानाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि पीड़िता ने पति पर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ लिखित शिकायत की है। जिसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

युवती पर अपने ब्वॉयफ्रेंड से ब्लैकमेल कराने का आरोप आईजीआईएमएस में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात एक व्यक्ति ने एक युवती पर अपने ब्वॉयफ्रेंड से ब्लैकमेल कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि 2025 में उपचार के लिए अपने पिता के साथ सीवान से आई एक युवती ने पहले दोस्ती बनाई फिर ब्लैकमेल करने गली।अब उसके ब्यॉयफ्रेंड तरह-तरह की धमकी दे रहे हैं जिससे वह काफी परेशान है। पीड़ित ने शास्त्रीनगर थाने में आरोपित युवती और उसके दो ब्वॉयफ्रेंड पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।