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बिहार में 2 बच्चों के पिता पुलिसवाले की लव स्टोरी, महिला सिपाही से रचाई दूसरी शादी; पहली पत्नी पहुंची थाने

May 03, 2026 08:32 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, दानापुर, पटना
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पुलिसवाले ने जिस महिला से दूसरी शादी की है वह भी सिपाही के पद पर गयाजी में तैनात है। शिकायत मिलने के बाद दानापुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2003 बैच के एक सिपाही जो वर्तमान समय बेतिया में तैनात हैं। उन्होंने 2007 में शादी की थी।

बिहार में 2 बच्चों के पिता पुलिसवाले की लव स्टोरी, महिला सिपाही से रचाई दूसरी शादी; पहली पत्नी पहुंची थाने

दो बच्चों के पिता पुलिसकर्मी ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी के साथ शुक्रवार की शाम घर पहुंचा तो हंगामा शुरू हो गया। सिपाही की पत्नी ने शनिवार को दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई की मांग की है। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक पुलिसवाले की लव स्टोरी काफी चर्चा में है।

पुलिसवाले ने जिस महिला से दूसरी शादी की है वह भी सिपाही के पद पर गयाजी में तैनात है। शिकायत मिलने के बाद दानापुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2003 बैच के एक सिपाही जो वर्तमान समय बेतिया में तैनात हैं। उन्होंने 2007 में शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा 14 साल का तथा दूसरी बेटी 16 साल की। उनकी पत्नी दोनों बच्चे के साथ दानापुर पुलिस कॉलोनी में रहती हैं।

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पीड़िता बच्चों की पढ़ाई के लिए दानापुर में रह रही है

पीड़िता का कहना है कि वह बच्चों की पढ़ाई के लिए दानापुर में रह रही है। पति अकेले बेतिया में डयूटी करते हैं। बेतिया में तैनात सिपाही का प्रेम प्रसंग गयाजी में तैनात एक महिला सिपाही से लंबे समय से चल रहा है। महिला सिपाही का एक छोटा बच्चा भी है। महिला सिपाही वर्तमान समय गयाजी के डायल 112 में तैनात है। वह 2018 बैच की सिपाही है। शुक्रवार को जब सिपाही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने साथ में एक महिला को देखकर हैरान रह गई।

थानाध्यक्ष ने कहा जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई है

पति से पूछा कि यह कौन है तो उसने जवाब दिया कि मैंने इससे शादी कर लिया है। इस पर पत्नी भड़क गई। थानाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि पीड़िता ने पति पर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ लिखित शिकायत की है। जिसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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युवती पर अपने ब्वॉयफ्रेंड से ब्लैकमेल कराने का आरोप

आईजीआईएमएस में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात एक व्यक्ति ने एक युवती पर अपने ब्वॉयफ्रेंड से ब्लैकमेल कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि 2025 में उपचार के लिए अपने पिता के साथ सीवान से आई एक युवती ने पहले दोस्ती बनाई फिर ब्लैकमेल करने गली।अब उसके ब्यॉयफ्रेंड तरह-तरह की धमकी दे रहे हैं जिससे वह काफी परेशान है। पीड़ित ने शास्त्रीनगर थाने में आरोपित युवती और उसके दो ब्वॉयफ्रेंड पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़ित आईजीआईएमएस में नर्सिंग ऑफिसर हैं। उनका आरोप है कि 2025 में सीवान से एक व्यक्ति उपचार के लिए आईजीआईएमएस आया था। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। बेटी ने इलाज के दौरान मुझसे फोन नंबर मांगा और बार बार फोन करने लगी। जुलाई 2025 में उसने मोबाइल खरीदने के लिए 25 हजार लिए उसके बाद जन्मदिन मनाने के लिए दो हजार लिया। 24 अप्रैल को वह दो ब्यॉयफ्रेंड के साथ आई और कहा कि आपने हमारे साथ अश्लील हरकत की है। उसके बाद उसके दोनों ब्वॉयफ्रेंड पांच लाख की मांग की।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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