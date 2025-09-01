लव-सेक्स-धोखा, प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने का आरोप; बिहार में युवती से हैवानियत, हालत बिगड़ी

नशे में धुत आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब शादी के लिए दबाव बनाया तो मंदिर में शादी भी कर ली। प्रेग्नेंट होने पर दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती से हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला मुशहरी थाना इलाके का है। थाना क्षेत्र के एक गांव में शादीशुदा युवक ने युवती से पहले दुष्कर्म किया फिर गर्भवती होने पर युवती के दबाव में शादी कर ली और अब उसके साथ बर्बरता की जा रही है। युवक और उसके परिजनों ने ना सिर्फ धोखे से दवा देकर उसका गर्भपात करा दिया बल्कि मारपीट भी की। युवती ने प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाल देने का भी आरोप लगाया है। उसकी तबीयत बिगड़ जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नशे में धुत आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। दबाव पर उसने मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। उसके बाद युवती ससुराल ले जाने के लिए जिद करने लगी, लेकिन युवक घर ले जाने को राजी नहीं हुआ। अपना हक पाने के लिए युवती जबरदस्ती उसके घर चली गई। वहां युवक की पहली पत्नी सहित अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की।

इसी बीच युवक ने 22 जुलाई को बहला फुसलाकर नारियल पानी में गर्भपात की दवा मिलाकर पिला दी। जिससे गर्भपात तो हो गया लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक राहुल रंजन ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया। उसने ससुर और देवर पर प्राइवेट पार्ट में लालमिर्च पाउडर डालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है।