बहन से लव मैरिज,भाई की सुपारी किलिंग; अर्जुन हत्याकांड में मो. बेलाल की साजिश का भंडाफोड़

संक्षेप: ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि 2023 में सीतामढ़ी जिले के नानपुर निवासी मो. बेलाल ने अर्जुन की चचेरी बहन से दूसरी शादी कर ली, जिसका अर्जुन विरोध करता था। अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए मर्डर कराया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में निवासी मोबाइल मैकेनिक अर्जुन कुमार की गोली मारकर हत्या में पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उसकी हत्या कराने के लिए शूटरों को एक लाख की सुपारी दी गई थी। वारदात में प्रयुक्त पिस्टल, दो कारतूस, तीन मैगजीन, बाइक, दो मोबाइल भी बरामद किया गया है। घटना औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि 2023 में सीतामढ़ी जिले के नानपुर निवासी मो. बेलाल ने अर्जुन की चचेरी बहन से दूसरी शादी कर ली, जिसका अर्जुन विरोध करता था। अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए मो. बेलाल ने मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बेलाल ने शूटर सोनू कुमार, गोपी कुमार व बिट्टू कुमार को एक लाख रुपए की सुपारी दी थी। तीनों ने मिलकर अर्जुन के सीने में गोली उतार दी। तीनों शूटरों की घटनास्थल पर मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि वारदात में शामिल शाही मीनापुर निवासी बिट्टू कुमार शाही व मो. बेलाल फरार है। रोहित के घर से हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ है। इस मौके पर एसडीपीओ पूर्वी-एक अलय वत्स व औराई थानेदार राजा सिंह मौजूद थे। गौरतलब है कि 30 दिसंबर की शाम घुसुकपुर-बलिया के बीच मोबाइल मैकेनिक अर्जुन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

छोटी बहन की शादी की तैयारी कर रहा था अर्जुन अर्जुन के पिता जगदेव पंडित दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अर्जुन पढ़ाई के साथ मोबाइल मैकेनिक का काम करता था। छोटी बहन प्रीति की शादी के लिए अर्जुन छोटा-छोटा सामान खरीदकर घर में रख रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि चचेरी बहन की शादी पर एतराज जताना उसे महंगा पड़ जाएगा। आरोपित चचेरा भाई जितेंद्र पंडित भी मोबाइल दुकानदार है। अर्जुन के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अर्जुन की हत्या के बाद से उसकी मां रीता देवी बार-बार बेहोश हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की वारदात को अंजाम देनेवालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताया कि अर्जुन काफी मिलनसार था। उसकी आज तक गांव में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था।

जितेंद्र ने हत्याकांड का खोला राज ग्रामीण एसपी ने बताया कि हत्याकांड के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ पूर्वी-एक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें औराई थानेदार को भी शामिल किया गया। हत्याकांड के बाद से ही कई सुराग मिलने लगे थे। अर्जुन के चचेरे भाई जितेंद्र की भूमिका संदिग्ध लगी। एक जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया। उसने हत्याकांड के राज का खुलासा कर दिया। उसकी निशानदेही पर शाही मीनापुर गांव में बिट्टू कुमार शाही के घर पर छापेमारी की गई। उसकी पड़ोस के रोहित कुमार शाही के घर छिपे होने की जानकारी मिली। रोहित के घर पर छापेमारी के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर निकल गया। रोहित के घर से पिस्टल, कारतूस व मैगजीन मिला। जितेंद्र की निशानदेही पर सोनू कुमार व गोपी कुमार को गिरफ्तार किया गया।