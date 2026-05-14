60 के सुग्रीम पर चढ़ा प्यार का बुखार, 25 की फुल्की का भी धड़का दिल; लोगों ने करा दी शादी

दोनों पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध में थे। धीरे-धीरे उनके रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। महिला फुल्की ने साफ कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह शादी की है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।

बिहार के कटिहार से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहां 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी प्रेमिका के साथ गांव के मंदिर में शादी रचा ली। जिले के मनिहारी प्रखंड की बाघमारा पंचायत में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग हैरानी भी जता रहे हैं और इस प्रेम कहानी पर दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बताया जा रहा है कि दोनों पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध में थे। धीरे-धीरे उनके रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। महिला फुल्की ने साफ कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह शादी की है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। वहीं बुजुर्ग प्रेमी सुग्रीम पासवान ने भी स्वीकार किया कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए विवाह करने का फैसला लिया।

ग्रामीणों के अनुसार जब गांव में इस रिश्ते को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगीं तो पंचायत ने दोनों को समझाने की कोशिश की गई। काफी देर तक पंचायत और ग्रामीणों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार विवाद समाप्त कराने और सामाजिक सहमति बनाने के लिए पंचायत ने गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी के दौरान गांव के कई लोग मंदिर परिसर में मौजूद रहे।

बुजुर्ग दूल्हे ने जैसे ही अपनी गांव के महादेव मंदिर में दुल्हन फुल्की की मांग में सिंदूर भरा तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। किसी ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया तो कोई इस अनोखी शादी को देखकर दंग रह गया। अब यह शादी जिले में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती।