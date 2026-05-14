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60 के सुग्रीम पर चढ़ा प्यार का बुखार, 25 की फुल्की का भी धड़का दिल; लोगों ने करा दी शादी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
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दोनों पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध में थे। धीरे-धीरे उनके रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। महिला फुल्की ने साफ कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह शादी की है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।

60 के सुग्रीम पर चढ़ा प्यार का बुखार, 25 की फुल्की का भी धड़का दिल; लोगों ने करा दी शादी

बिहार के कटिहार से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहां 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी प्रेमिका के साथ गांव के मंदिर में शादी रचा ली। जिले के मनिहारी प्रखंड की बाघमारा पंचायत में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग हैरानी भी जता रहे हैं और इस प्रेम कहानी पर दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बताया जा रहा है कि दोनों पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध में थे। धीरे-धीरे उनके रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। महिला फुल्की ने साफ कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह शादी की है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। वहीं बुजुर्ग प्रेमी सुग्रीम पासवान ने भी स्वीकार किया कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए विवाह करने का फैसला लिया।

ग्रामीणों के अनुसार जब गांव में इस रिश्ते को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगीं तो पंचायत ने दोनों को समझाने की कोशिश की गई। काफी देर तक पंचायत और ग्रामीणों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार विवाद समाप्त कराने और सामाजिक सहमति बनाने के लिए पंचायत ने गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी के दौरान गांव के कई लोग मंदिर परिसर में मौजूद रहे।

बुजुर्ग दूल्हे ने जैसे ही अपनी गांव के महादेव मंदिर में दुल्हन फुल्की की मांग में सिंदूर भरा तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। किसी ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया तो कोई इस अनोखी शादी को देखकर दंग रह गया। अब यह शादी जिले में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती।

जानकारी के मुताबिक मामले ने तूल तब पकड़ा जब बुजुर्ग प्रेमी सुग्रीम पासवान अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फुल्की के घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। लड़की के घरवालों और ग्रामीणों ने सुग्रीम पासवान को पकड़ लिया। उसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। कुछ लोग सुग्रीम पासवान को ताना देने लगे कि अपनी उम्र का ख्याल करो। इस पर फुल्की उसके बचाव में सामने आ गई। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद दोनों की शादी करा दी गई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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