3 घंटे कमरे में रहा लव कपल, फिर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा; खून और सिंदूर का कॉकटेल
दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। घरवालों की रजामंदी से दोनों की शादी भी तय हो गयी है। मंगलवार को युवक ने युवती को मिलने के लिए बुलाया था। दोनों ने सोहसराय के एक होटल के कमरे में तीन घंटे साथ बिताये। बाहर निकलने पर मारपीट दोनों के बीच हो गयी।
बिहार के नालंदा में एनएच 20 के किनारे प्रेमी युगल के बीच मारपीट हो गयी। देखने वाले लोगों की भीड़ लग गयी। सूचना पाकर डायल 112 की टीम व सोहसराय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सोहसराय थाना क्षेत्र के आशानगर मोहल्ले के पास की है। मारपीट में दोनों के सिर फट गए। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला संभला। लड़की ने लड़के पर दहेज के लिए शादी से इनकार करने का आरोप लगाया।
पूछताछ में जो पता चला वह हैरान करने वाला था। दरअसल, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। घरवालों की रजामंदी से दोनों की शादी भी तय हो गयी है। मंगलवार को युवक ने युवती को मिलने के लिए बुलाया था। दोनों ने सोहसराय के एक होटल के कमरे में तीन घंटे साथ बिताये। बाहर निकलने पर मारपीट दोनों के बीच हो गयी और लड़की का सिर फट गया। लड़की का आरोप है कि लड़का शादी से इनकार कर रहा है। युवक दीपनगर तो युवती सिलाव थाना क्षेत्र की रहने वाली है।
लड़की का आरोप
लड़की का कहना है कि करीब एक साल पहले शादी तय हुई है। तब से दोनों में बात हो रही है। फरवरी में युवक ने उसे राजगीर में मिलने के बुलाया था। उसके बाद से लड़का शादी से इनकार कर रहा है। वह दहेज के रूप में अधिक रकम मांग रहा है। मंगलवार को भी उसे सोहसराय के एक होटल में मिलने के बुलाया था। लड़की ने युवक पर शादी करने का दबाव दिया तो लड़का भड़क गया। बाहर निकलने पर उसने झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए ईंट लेकर खुद के सिर पर मार लिया और जख्मी हो गया। फिर ईंट से मारकर उसका भी सिर फोड़ दिया। इसी दौरान लड़की के परिजन पहुंच गये और लड़के को पकड़ लिया।
सड़क किनारे हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा
आशानगर के पास एनएच किनारे करीब आधा घंटा तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। वे लोग लड़के पर तुरंत शादी करने का दबाव बना रहे थे। इधर, लड़के का कहना था कि परिवार के लोगों ने उसे गलत तरीके से फंसा दिया। लड़की शादी करने का दबाव दे रही थी, इसी वजह से उसे मिलकर बात करने के लिए बुलाया था।
सिंदूर का डब्बा लेकर आई थी लड़की
इधर लड़की सिंदूर की डिब्बी लेकर पहुंची थी और तुरंत शादी करने को कह रही थी। मौके पर पहुंचे सोहसराय थाना के अधिकारी ने बताया कि दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दोनों का काउंसेलिंग कर रही है।
