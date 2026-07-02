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आपत्तिजनक हालत में धराए प्रेमी जोड़े की धुनाई; सिर मुड़ा, चप्पल की माला पहनाकर घुमाया, 1 गिरफ्तार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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युवक का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी चर्चा इलाके में जोर शोर से चल रही थी। युवक को देखते ही ग्रामीण इकठ्ठा होकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया ।

आपत्तिजनक हालत में धराए प्रेमी जोड़े की धुनाई; सिर मुड़ा, चप्पल की माला पहनाकर घुमाया, 1 गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के पूर्वी चंपारण में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक व युवती के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने के मामला सामने आया है। घटना बंजरिया थाना इलाके के एक गांव में सोमवार देर शाम की है। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पहले जमकर मारपीट की और फिर उनका सिर मुंडवा कर चप्पल का माला पहना दिया। घटना थाना क्षेत्र के एक पंचायत की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार युवक का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी चर्चा इलाके में जोर शोर से चल रही थी। युवक को देखते ही ग्रामीण इकठ्ठा होकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया । इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए। भीड़ में शामिल बदसलूकी शुरू कर दी लेकिन, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर थाने ले गई। पुलिस ने दोनों को सुरक्षा में रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

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लंबे समय से था रिलेशन

बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था, जिसे लेकर गांव में पहले से ही चर्चा थी। इसी बात को लेकर कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने यह कदम उठाया। घटना को लेकर बंजरिया थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन दिया गया है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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वीडियो बनाकर वायरल किया

बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड शादी शुदा है। अन्य गांव के एक युवक के साथ उसके प्रेम प्रसंग की बात पहले से चर्चा में थी। गांव के कुछ युवक उन पर नजर रख रहे थे। सोमवार की शाम जैसे ही वह गांव में पहुंचा कि युवकों ने देख लिया। कुछ देर बाद दोनों को एकांत में पकड़ लिया और शोर मचाया। तुरंत मौके पर भीड़ जुट गई। उन्हें पकड़कर ले गए और पिटाई थी। नाई को बुलवाकर आरोप का सिर मुड़ दिया और चप्पल की माला पहना दी। भीड़ में शामिल लोगों ने उन्हें गांव में कुछ दूरी तक घुमाया और इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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सरपंच पति ने पुलिस बुलाया

गांव के लोग दोनों को सरपंच पति महेंद्र यादव के दरवाजे पर ले गए। सरपंच ने तुरंत डायल 112 को फोन करके पुलिस को बुला लिया क्योंकि माहौल काफी आक्रोशपूर्ण था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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