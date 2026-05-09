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प्यार में टूट गई जाति की दीवार, वीडियो भेजकर प्रेमिका बोली-कोई ना सताओ मेरे दीवाने को

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रेमिका ने वीडियो भेजकर पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके प्रेमी और उसके परिजनों के खिलाफ अपहण का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह बालिग है औेर अपनी मर्जी से शादी की है।

प्यार में टूट गई जाति की दीवार, वीडियो भेजकर प्रेमिका बोली-कोई ना सताओ मेरे दीवाने को

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लव स्टोरी का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसे प्रेमिका ने खुद भेजा है। प्रेमी युगल पर घर वालों ने पहरा लगा दिया तो भागकर शादी कर ली। प्रेमिका के घर वालों ने जब प्रेमी और उसके परिवार के सदस्यों पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया तो उसने खुद सफाई दे दी। उसने अपने भाई को विलेन करार दे दिया। लाइव हिन्दुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मामला मुजफ्फरपुर के मोतिपुर थाना इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है।

इस प्रेम कहानी ने एक बार फिर जाति की दीवार गिरा दी। युवती जहां ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता है तो उसका प्रेमी सवर्ण वर्ग से आता है। दोनों के बीच कई सालों से अफेयर चल रहा था। लव स्टोरी जब परवान पर चढ़ी तो घर वालों को सच्चाई का पता चल गया। दोनों की शादी करने का मन बना चुके थे। इसी बीच आनन फानन में युवती के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। प्यार को पाने के लिए युवती ने विद्रोह कर दिया और प्रेमी के साथ घर से भागकर कोर्ट में शादी रचा ली।

इधर युवती के घर वालों ने प्रेमी युवक और उसके माता, पिता समेत कई लोगों के खिलाफ अपहरण का केस मोतिपुर थाने में दर्ज करा दिया। पुलिस उसके घर पर दबिश देने लगी क्योंकि इलाके में जातीय आक्रोश पनपने लगा। इसे देखते और समझते हुए युवती खुद सामने आ गई। वीडियो जारी करके उसने ऐलान कर दिया कि उसे किसी ने ना भगाया ना अगवा किया है बल्कि, खुद घर से निकली है और मर्जी से शादी की है।

वीडियो में ने कहा है कि उसका नाम काजल कुमारी है और प्रेमी का नाम गौतम तिवारी है। वह गौतम से प्यार करती है। उसने अपनी मर्जी से गौतम को अपना जीवन साथी चुना है। बकौल काजल उसका भाई सचिन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वह जबरन काजल की शादी कहीं और कराना चाहता था। भाई ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी थी। मजबूरी में उसने गौतम के साथ भागकर शादी कर ली। काजल ने कहा है कि गौतम और उसके परिवार वालों पर अपहरण का झूठा केस दर्ज कराया गया है। वह थानेदार से कहती है कि कहीं भी सच्चाई कबूल करने को तैयार है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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