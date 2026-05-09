प्यार में टूट गई जाति की दीवार, वीडियो भेजकर प्रेमिका बोली-कोई ना सताओ मेरे दीवाने को

प्रेमिका ने वीडियो भेजकर पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके प्रेमी और उसके परिजनों के खिलाफ अपहण का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह बालिग है औेर अपनी मर्जी से शादी की है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लव स्टोरी का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसे प्रेमिका ने खुद भेजा है। प्रेमी युगल पर घर वालों ने पहरा लगा दिया तो भागकर शादी कर ली। प्रेमिका के घर वालों ने जब प्रेमी और उसके परिवार के सदस्यों पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया तो उसने खुद सफाई दे दी। उसने अपने भाई को विलेन करार दे दिया। लाइव हिन्दुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मामला मुजफ्फरपुर के मोतिपुर थाना इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है।

इस प्रेम कहानी ने एक बार फिर जाति की दीवार गिरा दी। युवती जहां ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता है तो उसका प्रेमी सवर्ण वर्ग से आता है। दोनों के बीच कई सालों से अफेयर चल रहा था। लव स्टोरी जब परवान पर चढ़ी तो घर वालों को सच्चाई का पता चल गया। दोनों की शादी करने का मन बना चुके थे। इसी बीच आनन फानन में युवती के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। प्यार को पाने के लिए युवती ने विद्रोह कर दिया और प्रेमी के साथ घर से भागकर कोर्ट में शादी रचा ली।

इधर युवती के घर वालों ने प्रेमी युवक और उसके माता, पिता समेत कई लोगों के खिलाफ अपहरण का केस मोतिपुर थाने में दर्ज करा दिया। पुलिस उसके घर पर दबिश देने लगी क्योंकि इलाके में जातीय आक्रोश पनपने लगा। इसे देखते और समझते हुए युवती खुद सामने आ गई। वीडियो जारी करके उसने ऐलान कर दिया कि उसे किसी ने ना भगाया ना अगवा किया है बल्कि, खुद घर से निकली है और मर्जी से शादी की है।