Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLove betrayed girl high voltage drama in court FIR eloping with lover for 35 days
प्यार में धोखा खायी लड़की का कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, FIR होगा; 35 दिनों तक प्रेमी संग थी गायब

प्यार में धोखा खायी लड़की का कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, FIR होगा; 35 दिनों तक प्रेमी संग थी गायब

संक्षेप:

करीब तीन महीने पहले गांव का ही एक लड़का उसे अपने साथ लेकर गुजरात के अहमदाबाद चला गया था। वहां लगभग एक महीना पांच दिन रखने के बाद घर पर छोड़ गया। इस दौरान शारीरिक संबंध भी बनाया।

Dec 06, 2025 02:39 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, गोपालगंज, विधि संवाददाता।
share Share
Follow Us on

बिहार के गोपालगंज में प्यार में धोखा खाई एक लड़की खुदकुशी करने की नीयत से शुक्रवार को सिविल कोर्ट के पांच मंजिला भवन की छत पर चढ़ गई। लड़की को छत पर देख मौके पर मौजूद वकील और अन्य लोग चिल्लाकर उसे रोकने लगे। लेकिन, वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस दौरान कोर्ट परिसर के नीचे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना की सूचना नगर थाने को दी गई। छत पर चढ़ी लड़की को नीचे उतारने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद एक सुरक्षाकर्मी तुरंत ऊपर पहुंचा और उसे समझाकर नीचे उतारा। इसके बाद उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष ले जाया गया, जहां उससे ऐसा कदम उठाने की वजह पूछी गई। उसकी मां ने बताया कि करीब तीन महीने पहले गांव का ही एक लड़का उसकी बेटी को अपने साथ लेकर गुजरात के अहमदाबाद चला गया था। वहां लगभग एक महीना पांच दिन रखने के बाद बेटी को घर पर छोड़ गया और मारपीट भी की। लेकिन, लड़की लगातार उसके घर जाने की जिद करती रही। इससे नाराज होकर लड़के और उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट भी की।

पांच मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गई और…

ये भी पढ़ें:चिराग की पार्टी LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप

मां ने यह भी बताया कि अहमदाबाद में उसकी बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया गया था। मामले में विश्वभरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रवार को वह अपनी बेटी के साथ कचहरी आवेदन देने पहुंची थी। वकील के पास आवेदन लिखवाते समय लड़की वहां से निकलकर सीधे सिविल कोर्ट की पांच मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गई और कूदने की कोशिश करने लगी। लड़की को सुरक्षा कर्मियों और न्यायिक पदाधिकारी ने नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। जहां इमरजेंसी वार्ड में उसकी जांच की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद उसे पुलिस की टीम वापस नगर थाना ले आई।

लड़की पर दर्ज होगा केस

कोर्ट भवन पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली लड़की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। बताया जाता है कि युवती के ड्रामा के कारण कोर्ट में भीड़ एकत्रित हो गई तथा इससे कोर्ट के कार्य में बाधा पहुंची। मामले को लेकर कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी के आवेदन पर नगर थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष जफरूद्दीन अली ने प्राथमिकी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने की बात कही।

ये भी पढ़ें:कोचिंग में बेहोश मिली नाबालिग छात्रा, टीचर ने किया था रेप; FIR के बाद आरोपी फरार
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News Love Affair Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।