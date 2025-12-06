प्यार में धोखा खायी लड़की का कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, FIR होगा; 35 दिनों तक प्रेमी संग थी गायब
करीब तीन महीने पहले गांव का ही एक लड़का उसे अपने साथ लेकर गुजरात के अहमदाबाद चला गया था। वहां लगभग एक महीना पांच दिन रखने के बाद घर पर छोड़ गया। इस दौरान शारीरिक संबंध भी बनाया।
बिहार के गोपालगंज में प्यार में धोखा खाई एक लड़की खुदकुशी करने की नीयत से शुक्रवार को सिविल कोर्ट के पांच मंजिला भवन की छत पर चढ़ गई। लड़की को छत पर देख मौके पर मौजूद वकील और अन्य लोग चिल्लाकर उसे रोकने लगे। लेकिन, वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस दौरान कोर्ट परिसर के नीचे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना की सूचना नगर थाने को दी गई। छत पर चढ़ी लड़की को नीचे उतारने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद एक सुरक्षाकर्मी तुरंत ऊपर पहुंचा और उसे समझाकर नीचे उतारा। इसके बाद उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष ले जाया गया, जहां उससे ऐसा कदम उठाने की वजह पूछी गई। उसकी मां ने बताया कि करीब तीन महीने पहले गांव का ही एक लड़का उसकी बेटी को अपने साथ लेकर गुजरात के अहमदाबाद चला गया था। वहां लगभग एक महीना पांच दिन रखने के बाद बेटी को घर पर छोड़ गया और मारपीट भी की। लेकिन, लड़की लगातार उसके घर जाने की जिद करती रही। इससे नाराज होकर लड़के और उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट भी की।
पांच मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गई और…
मां ने यह भी बताया कि अहमदाबाद में उसकी बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया गया था। मामले में विश्वभरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रवार को वह अपनी बेटी के साथ कचहरी आवेदन देने पहुंची थी। वकील के पास आवेदन लिखवाते समय लड़की वहां से निकलकर सीधे सिविल कोर्ट की पांच मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गई और कूदने की कोशिश करने लगी। लड़की को सुरक्षा कर्मियों और न्यायिक पदाधिकारी ने नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। जहां इमरजेंसी वार्ड में उसकी जांच की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद उसे पुलिस की टीम वापस नगर थाना ले आई।
लड़की पर दर्ज होगा केस
कोर्ट भवन पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली लड़की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। बताया जाता है कि युवती के ड्रामा के कारण कोर्ट में भीड़ एकत्रित हो गई तथा इससे कोर्ट के कार्य में बाधा पहुंची। मामले को लेकर कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी के आवेदन पर नगर थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष जफरूद्दीन अली ने प्राथमिकी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने की बात कही।