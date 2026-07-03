अवैध संबंध, दूसरी शादी, पति से झगड़ा; मोतिहारी से नवादा तक महिलाओं के मर्डर ने मचाई सनसनी

बिहार में हाल ही में अपनों के साथ विवाद में महिलाओं की हुई हत्याओं ने झकझोर कर रख दिया है। मोतिहारी से रोहतास, कैमूर और नवादा तक, अवैध संबंध, दूसरी शादी और पति से झगड़े में महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

बिहार में रिश्तों में कत्ल की खबरें आम हो गई हैं। हाल ही में मोतिहारी से नवादा तक हुईं महिलाओं की हत्या की अलग-अलग वारदातों ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। मोतिहारी के रक्सौल में जहां दूसरी पत्नी से विवाद पर पति ने तांत्रिक की मदद से पहली बीवी को मरवा दिया। वहीं, रोहतास जिले के डालमियानगर की एक महिला की अवैध संबंध में कर दी गई। जबकि, नवादा जिले के वारिसलीगंज में पति ने आपसी विवाद में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। दो दिन पहले ही कैमूर में खाना बनाने के विवाद में पति ने पत्नी को मार दिया था। रिश्तों और संबंधों में कत्ल की इन घटनाओं ने समाज पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

दूसरी शादी के बाद पहली बीवी का कत्ल, तांत्रिक के साथ पति गिरफ्तार पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में दूसरी शादी करने वाले पति ने पहली बीवी को मार दिया। महिला की हत्या ट्रेन यात्रा के दौरान की गई थी। पुलिस ने 45 वर्षीय मीना देवी के आरोपी पति तपेश्वर सहनी, पति की दूसरी बीवी लक्ष्मी देवी और तांत्रिक सिकंदर सहनी को गिरफ्तार किया। वारदात 17 जून को हुई थी लेकिन इसका खुलासा 3 जुलाई को हुआ है।

पुलिस ने कहा कि तपेश्वर सहनी ने नेपाल जाकर लक्ष्मी से दूसरी शादी कर ली थी। जब पहली पत्नी मीना देवी को पता चला तो पति-पत्नी में विवाद होने लगा। तभी उनकी मुलाकात तांत्रिक से हुई थी, उसने समाधान के लिए 50-50 हजार की मांग की। फिर साजिश के तहत तांत्रिक मीना देवी को झांसे में लेकर मोतिहारी से ट्रेन में लेकर गया। मसना डीह हॉल्ट के पास उसे मारकर फेंक दिया गया।

रोहतास की महिला का औरंगाबाद में मर्डर, अवैध संबंध का निकला एंगल रोहतास जिले के डालमियानगर नगर थाना क्षेत्र से 4 दिन पहले किडनैप हुई महिला रानी खातून की हत्या का खुलासा पुलिस ने शुक्रवार को कर दिया। पुलिस ने महिला के प्रेमी विकास कुमार और उसके सहयोगी बिट्टू को गिरफ्तार किया। दोनों डालमिया नगर के मकराईन के रहने वाले हैं। वे रानी खातून को कार में बैठाकर औरंगाबाद की तरफ ले गए थे। वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर बारूण थाना क्षेत्र स्थित नहर में फेंक दिया।

विकास ने पुलिस को बताया कि रानी से उसका दो सालों से अवैध संबंध था। महिला के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। उसको लेकर रानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को एक दिन पहले ही महिला की लाश मिली थी।

मायके में पत्नी को चाकू से गोदकर थाने पहुंचा पति नवादा जिले के वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के खानापुर गांव में शुक्रवार को पति ने चाकू से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के समय बचाने आए साले को भी चाकू से वार कर उसने घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है। इस वारदात के बाद आरोपी पति मौली कुमार ने वारिसलीगंज थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मृतका पूजा कुमारी की उम्र महज 28 साल थी। पति-पत्नी का विवाद चल रहा था, ससुराल में एक दिन पहले पुलिस आई थी। पत्नी को समझा बुझाकर मायके भेजा था। अगले ही दिन पति ने बीवी के मायके में कहर मचा दिया।