लाउडस्पीकर पर रोक, डीजे बैन और दंगा रोकने के लिए भी दस्ता; बिहार में दुर्गा पूजा पर सुरक्षा कड़ी

पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। बिहार में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने भी सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। राज्य में 57 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। विसर्जन जुलूस में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना। दुर्गापूजा के दौरान बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों में 57 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। इनमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 11, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 34 और दंगा निरोधी दस्ते की 12 कंपनियां शामिल हैं।

करीब 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही, 5100 गृहरक्षक और 10 डीएसपी भी तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त बलों की तैनाती 24 अक्टूबर तक रहेगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, सभी जिलों में डीएम और एसपी के संयुक्त आदेश से पुलिस बलों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जिलों की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में स्टेट पुलिस कमांड सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर 24 घंटे सक्रिय रहेगा और जिलों की स्थिति पर नजर रखेगा।

दुर्गापूजा के दौरान अफवाह फैलाकर विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर और जिलों के सोशल मीडिया सेल के माध्यम से सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों की सातों दिन 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर असामाजिक और अराजक प्रकृति की सामग्री या टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विसर्जन जुलूसों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में राज्यभर में हर साल औसतन 15 से 16 हजार प्रतिमाएं स्थापित की जाती रही हैं। वर्ष 2025 में करीब 15,500 प्रतिमाएं स्थापित हुई थीं। इस वर्ष भी राज्यभर में 16,800 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनके विसर्जन को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन जुलूसों को लाइसेंस जारी करने और उनके साथ पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था करने को कहा गया है। संवेदनशील जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।