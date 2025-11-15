बिहार चुनाव में बड़बोले विधायकों का बुरा हाल; गोपाल मंडल की छुट्टी, बचौल और संजीव भी हारे

संक्षेप: बिहार की जनता ने इस चुनाव में बड़बोले विधायकों की छुट्टी कर दी है। गोपाल मंडल, हरिभूषण ठाकुर बचौल और डॉ संजीव चुनाव हार गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य की जनता ने बड़बोले विधायकों की छुट्टी कर दी। अपने बयानों से मीडिया की सुर्खियां बनने वाले दिग्गज विधानसभा से आउट हो गए। कुछ को उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया और जिन्हें मौका मिला उन्हें मतदाताओं ने रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी के दल के नेताओं के नाम शामिल हैं।

जदयू के बड़बोले नेता नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर सीट से जदयू के विधायक थे। कभी कहते थे कि टिकट तो उनके पॉकेट में ही रहता है। अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों पर बयानबाजी से भी नहीं चूकते थे। गाली गलौज और मीडिया कर्मियों से भिड़ जाना उनका शगल है। एक समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर भी ओछी टिप्पणी कर दी। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट से बेदखल कर दिया। पटना में पार्टी ऑफिस से सीएम आवास तक ड्रामा किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पार्टी ने शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल को उम्मीदवार बनाया तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतर गए। बुलो मंडल को जहां एक लाख आठ हजार वोट मिले वहीं गोपाल मंडल 12 हजार 6 सौ पर सिमट गए।

मधुबनी के बिस्फी में भी वही हुआ। बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल यहां के विधाक थे। कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे। मुसलमानों पर जुबानी हमला करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ बड़ी बातें कह जाते थे। मुलमानों को मताधिकार से वंचित करने तक की मांग कर दी जिस पर भाजपा ने किनारा कर लिया। बीजेपी ने इस बार भी टिकट दिया। पर जनता का ऐसा जादू चला कि राजद के मुसलमान उम्मीदवार आसिफ अहमद से हार गए।