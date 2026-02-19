नागिन डांस अब और नहीं? कानफोड़ू DJ और डिजाइनर ट्रॉली पर रोक, मंत्री श्रवण कुमार सख्त
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर राज्य में बिना अनुमति के वाहन पर डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने गुरुवार को विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के सवाल के जवाब में ये बातें कही।
बिहार में बरात या अन्य आयोजनों में डीजे संगीत पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने गाड़ियों में छेड़छाड़कर डीजे ट्रॉली बनाने और बगैर परमिशन लाउड डीजे बजाने को गैरकानूनी घोषित करने का ऐलान किया है। मंत्री ने विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर व्रजवासी के सवाल पर कहा कि 15 दिनों में राज्य भर में इस पर रोक लगा दी जाएगी।
विधान परिषद में प्रश्नोतर काल के दौरान परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर राज्य में बिना अनुमति के वाहन पर डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने गुरुवार को विधान परिषद सदस्य वंशीधर ब्रजवासी के सवाल के जवाब में ये बातें कही। बिना अनुमति के एक भी ऐसे डीजे को चलने नहीं देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि शादी- विवाह के मौके पर डीजे नहीं बजेगा तो नाच-गाना कैसे होगा। सदस्य इस को लेकर भी सवाल उठाएंगे।
इससे पहले वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि सरकार ने डीजे बजाने पर रोक लगा दी है पर इसके निर्माण पर रोक नहीं लगाया। आजकल गाड़ियों की आकृति में गलत तरीके से फेरबदल करके विशाल बना दिया जाता है और जबरदस्त आवाज के साथ अश्लील गीत बजाए जाते हैं। कई बार इसके विवाद में गोली चल जाती है। हत्या भी हो जाती है। थानों में सैंकड़ों केस हो रखे हैं। यह बिहार की बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गयी है। सरकार जबतक डीजे बनाने पर रोक नहीं लगाएगी तबतक बजाने का काम चलता रहेगा। कई लोगों के तेज आवाज से हार्ट अटैक भी होता है।
व्रजवासी के समर्थन में एमएलसी प्रो वीरेंद्र नारायण यादव भी आ गए। उन्होंने कहा कि आज सुबह में विधान परिषद के पास ही ऐसा नजारा देखा गया है जब पांच बजे ही गाड़ी पर सामान लादे और तेज आवाज में बाजा बजाते हुए कुछ लोग निकल रहे थे। इस पर सभापति ने परिवहन मंत्री को जवाब देने का निर्देश दिया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सदस्य की चिंता वाजिब है। पदाधिकारियों को इस दिशा में निर्देश दिया जाएगा। सदन को विश्वास दिलाना है कि 15 दिनों के अंदर ऐसी गाड़ियों के बनने और तेज आवाज में डीजे बजाने पर राज्य भर में रोक लगाई जाएगी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि शादी विवाह के मौसम में डीजे नहीं बजने पर डांस नहीं होगा तो फिर ये माननीय सदस्य ही सवाल पूछेंगे। इस बात का ख्याल इन्हें रखना चाहिए था जो नहीं रखा। सवाल उठे हैं तो डीजे अब बंद रहेगा।
