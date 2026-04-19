हारने वाला फांसी नहीं लगाता, पिताजी भी कई बार हारे; लालू के लाल तेजप्रताप ने बताया अपना फ्यूचर प्लान
तेजप्रताप यादव ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी कई बार चुनाव हारे पर मैदान से नहीं हटे। हारने के बाद कोई फांसी नहीं लगाता।
Tej Pratap Yadav News: बिहार की राजनीति के दिग्गज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासन के बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी कई बार चुनाव हारे पर मैदान से नहीं हटे। हारने के बाद कोई फांसी नहीं लगाता। उनकी पार्टी मजबूती से जनता के बीच सक्रिय रहेगी और एक साल तक वे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी, और मौसम की परवाह किए बगैर वे अपनी यात्रा जारी रखें। तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी की नाराजगी, तेजस्वी यादव, सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बारे में खुलकर बात की।
समाचार चैनल एबीपी को दिए साक्षात्कार में तेज प्रताप यादव ने अपनी भविष्य की राजनीति का खाका जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जेजेडी उन सभी दलों और नेताओं के साथ मिलकर बिहार की जनता के लिए काम करेगा जो बिहार में शिक्षा की बेहतरी और युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए काम करेगा। फिलहाल, पार्टी को जन जन तक ले जाने और इसे मजबूत बनाने के लिए वे काम करेंगे। इसके तहत बिहार की यात्रा जल्द शुरू करेंगे।
पटना युनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में तेज प्रताप के तीन कार्यकर्ता जीत गए। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार और 45 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद 41 पर जमानत जब्त हो जाने पर बड़ा बयान दिया। कहा कि मेरे पिताजी भी बहुत बार हारे। हारने के बाद कोई फांसी नहीं लगा लेता है। हमारी पार्टी ने पूरा मेहनत किया था। आगे भी हम मेहनत करेंगे। हमारी पार्टी ने समीक्षा किया है कि कहां कमी रह गई। अब हर जिले में जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे। हर जिले में कम से कम एक लाख सदस्य बनाने की योजना पर पार्टी काम कर रही है। बिहार के लोग धीरे धीरे हमारे दल से जुड़ रहे हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। इसे घर घर पहुंचाएंगे। आरजेडी की हार पर कहा कि जयचंदों ने पार्टी को डुबा दिया।
नीतीश कुमार के इस्तीफे और सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर उन्होंने कहा कि कोई सीट खाली करेगा तो कोई बैठेगा ही। कुछ सोच कर नीतीश कुमार जी दिल्ली गए तो सम्राट चौधरी सीएम बन गए। उन्होंने कहा कि यह सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार के बराबर काम करते हैं या नहीं। उनपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बहन रोहिणी आचार्या की नाराजगी पर भी तेजप्रताप यादव बोले। उन्होंने कहा कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वह बड़ी बहन हैं , नाराज हैं तो उन्हें मनाया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें