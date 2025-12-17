Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newslookout notice issue against 254 bihar prisoners who run away from nepal during gen z protest samrat chaudhary reacts
नेपाल के जेन जी आंदोलन में भागे बिहार के 254 बंदियों के खिलाफ लुकआउट, सम्राट चौधरी क्या बोले

संक्षेप:

Dec 17, 2025 09:29 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के दौरान वहां की जेलों से फरार हुए बंदियों में 254 बिहार के हैं। राज्य सरकार ने इनके खिलाफ लुकआउट जारी किया है। खुफिया विभाग की विशेष शाखा ने इन बंदियों की सूची जारी करते हुए इन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलों की पुलिस को दिया है।

फरार हुए बंदियों में कुल 540 भारतीय हैं। इनके अलावा, इनमें चार पाकिस्तानी, 25 चीनी और 16 बंग्लादेशी बंदी भी शामिल हैं। खुफिया विभाग को इनके बिहार में छिपे होने की आशंका है। राज्य के खुफिया विभाग के विदेश प्रभाग ने नेपाल सरकार के आग्रह पर फरार बंदियों की सूची जारी की है। बिहार के जिन जिलों के बंदी नेपाल की जेल तोड़कर भागे हैं, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर व पटना के निवासी भी शामिल हैं।

ये बंदी तस्करी, देश विरोधी गतिविधि, आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर मामलों में जेल में बंद थे। नेपाल सरकार को आशंका है कि सीमा से सटे होने के कारण इनमें से ज्यादातर ने बिहार में छिपने की जगह बनाई होगी। इसके बाद खुफिया विभाग ने लुकआउट जारी किया है, ताकि इन्हें कहीं और भागने का मौका न मिले। इन्हें गिरफ्तार कर भारत-नेपाल के बीच संधि के अनुरूप इनके प्रत्यर्पण आदि की कार्रवाई की जा सके।

क्या बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

इधर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आंदोलन के दौरान नेपाल से भागे बंदियों के संबंध में पुलिस बिना किसी दबाव विधिसम्मत कार्रवाई करेगी।

18 जिलों के 27 जेलों से फरार हुए थे 13591 बंदी

नेपाल में जेन जी आंदोलन के दौरान आठ व नौ सितम्बर को जेल ब्रेक की घटना हुई थी। शुरु़आती आकलन के मुताबिक 13591 बंदी फरार हुए थे। इनमें बाल सुधार गृहों से भागे 964 बाल बंदी भी शामिल हैं। आंदोलन ठंडा पड़ने और सेना की कार्रवाई में 7700 बंदियों को वापस जेलों में पहुंचाया गया। इनमें से 6813 में बंदी अब भी फरार हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Muzaffarpur Muzaffarpur News
