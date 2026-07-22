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कोसी पर बन रहे बिहार के सबसे लंबे पुल से सफर कब होगा शुरू, नेपाल बॉर्डर तक जाना होगा आसान

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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बिहार के सबसे लंबे पुल पर सफर का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इस पुल पर निर्माण कार्य अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इस पुल के बन जाने के बाद भागलपुर से मधेपुरा और नेपाल बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा।

कोसी पर बन रहे बिहार के सबसे लंबे पुल से सफर कब होगा शुरू, नेपाल बॉर्डर तक जाना होगा आसान

बिहार को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार के सबसे लंबे पुल पर जल्द ही सफर शुरू होने वाला है। इस पुल के चालू हो जाने के बाद राज्य की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलगा। दरअसल कोसी पर बन रहे बिहार के सबसे लंबे पुल पर आठ माह बाद सफर शुरू हो जाएगा। 28.918 किलोमीटर लंबा पुल सह सड़क का निर्माण 96.6 प्रतिशत पूरा हो गया है। पुल शुरू होने से भागलपुर जिला से मधेपुरा और सहरसा की दूरी 60 किमी कम हो जाएगी। साथ ही नेपाल बॉर्डर तक आना-जाना सुगम हो जाएगा। तब फारबिसगंज या रक्सौल के रास्ते नेपाल नहीं जाकर सुपौल के बीरपुर के रास्ते ही लोग जा सकेंगे। परियोजना के तहत एनएच 31 और एनएच 106 सड़क आपस में जुड़ जाएंगी। सुपौल तक सड़क बन गई है।

सिर्फ मधेपुरा के फुलौत स्थित कोसी नदी में 6.94 किमी लंबा फोरलेन पुल निर्माण अंतिम चरण में है। यह अगले साल 28 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। मॉर्थ के अभियंताओं ने बताया कि कुल 128 स्पैन में 126 पूरा हो गया है। 57 स्पैन फुलौत की तरफ से पूरा हो गया है। जबकि 70वां स्पैन बिहपुर की ओर पूरा किया जा रहा है। सिर्फ एक स्पैन का काम बचा है।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) के अभियंताओं ने बताया कि 996.30 करोड़ रुपये से बना यह पुल सह सड़क का काम 06 जून 2024 को पूरा हो जाना था। लेकिन निर्माण कार्य की सुस्ती देखकर मॉर्थ ने कार्य की पूर्णावधि बढ़ाकर 28 फरवरी 2027 कर दी। ज्ञातव्य हो कि इस परियोजना का ठेका मे. एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है। ठेका कंपनी ने 96.60 फीसदी काम पूरा होने का दावा किया और इसके बदले मॉर्थ से 95.70 फीसदी रकम पा चुकी है। 12 फरवरी 2021 को टेंडर अवार्ड हुआ था।

मे. एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मॉर्थ के बीच 07 जून 2021 को काम शुरू करने का समझौता हुआ था। इसी अप्वाइंटमेंट डेट को आधार मानकर तीन साल में यानी 06 जून 2024 तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कोरानाकाल में काम के प्रभावित होने और अन्य कारणों को लेकर ठेका कंपनी की मांग को देखते हुए संशोधित तारीख 28 फरवरी 2027 निर्धारित की गई। निर्माण एजेंसी दो चरण में काम करा रही है।

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पहला कोसी नदी पर मेजर ब्रिज का निर्माण और दूसरा अप्रोच रोड का काम। अप्रोच रोड निर्माण में डब्ल्यूएमएम, डीबीएम और बीसी का काम 21.70 किमी तक पूरा करना है, इसके लिए काम चालू है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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