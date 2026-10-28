सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा, पटना की सड़कों पर उतरी भाजपा

बिहार में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा कुछ देर में कारगिल चौक से शुरू होकर जेपी गोलंबर तक जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। इसे लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान नाम दिया गया है। कुछ ही देर में कारगिल चौक से शुरू होकर जेपी गोलंबर तक यह पदयात्रा जाएगी। प्रदेश के सीएम सम्राट चौधरी इस पदयात्रा की शुरुआत की। इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी सहित भाजपा के विधायक, नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं, पार्टी नेता 'एसआईआर तो बहाना है, घुसपैठिये को बचाना है' का नारा लगा रहे थे।

संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के सीएम हिमंता विश्वशर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रमंडल की पदयात्रा में शामिल होंगे। एसआईआर के मसले पर राजद और कांग्रेस नाहक प्रलाप कर रहा है। मृतकों का नाम कटने पर बवाल मचा रहे हैं। फर्जी नाम कटने पर रोना रो रहे हैं। आयोग ने अपना काम किया तो विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। अपनी जीत मिलने पर कुछ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के खिलाफ टिप्पणी की। न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं। देश में 28 विप की सीटों में से एक पर भी कांग्रेस नहीं जीती। देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। देश प्रदेश की तरक्की हो रही है तो पच नहीं रहा है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। आम जनता के बीच विपक्ष के चाल, चेहरा और चरित्र को उजागर करेंगे।

5 नवंबर तक चलेगा पहल चरण बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को जारी बयान में आरोप लगाया था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे देश में झूठा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में बीजेपी ने यह कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। इस पदयात्रा का पहला चरण देश भर में 5 नवंबर तक आयोजित होगा। जिसे लेकर बिहार में भी व्यापक तैयारी की गई है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके तहत विपक्ष की राजनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता है, जिन्हें देश की जनता पहले ही नकार चुकी है। वह चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करती है।

5 नवंबर तक चलेगा पहल चरण बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को जारी बयान में आरोप लगाया था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे देश में झूठा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में बीजेपी ने यह कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। इस पदयात्रा का पहला चरण देश भर में 5 नवंबर तक आयोजित होगा। जिसे लेकर बिहार में भी व्यापक तैयारी की गई है।