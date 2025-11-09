गजब है! 20 या 30 नहीं, 67 घंटे की देरी से खुली ये ट्रेन; आखिर क्या थी वजह

संक्षेप: मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सहरसा जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 20-30 नहीं, पूरे 67 घंटे लेट है। लिंक रैक न मिलने के कारण री-शेड्यूल करनी पड़ी।

त्योहारी सीजन में जब यात्री पहले ही ट्रेनों की भीड़ और भीषण वेटिंग से परेशान हैं, वहीं रेलवे की एक गजब मिसाल सामने आई है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सहरसा जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (05558) 20 या 30 नहीं, बल्कि पूरे 67 घंटे की भयंकर देरी से खुली। इसने यात्रियों की शामत ही ला दी, किसी की टिकट की वैलिडिटी खत्म, तो कोई ऑफिस-छुट्टी के कैलेंडर के हिसाब से माथा पकड़कर बैठा।

कैसे हुई इतनी बड़ी देरी? नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) के मुताबिक, यह ट्रेन 6 तारीख की सुबह 7:55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलनी थी। लेकिन लिंक रैक उपलब्ध नहीं होने की वजह से वेस्टर्न रेलवे को ट्रेन री-शेड्यूल करनी पड़ी।

रेलवे ने 65 घंटे 05 मिनट का आधिकारिक री-शेड्यूल किया। इस कारण ट्रेन 9 तारीख की तड़के 2:49 बजे जाकर मुंबई से रवाना हो पाई। सोचिए, जिस दिन यात्री ट्रेन में होने वाले थे उस दिन तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी भी नहीं थी।

कब पहुंचेगी? यह अनुमान लगाना भी मुश्किल यह ट्रेन मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी होकर सहरसा तक जाती है। ट्रेन इतनी देरी से निकली है कि अब इसके आगमन का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो गया है। खबर लिखे जाने तक फिलहाल, ट्रेन भुसावल के आसपास पहुंचने वाली है, यानी अभी गंतव्य तक का सफर लंबा बाकी है।