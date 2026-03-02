बिहार में शराब पिलाने का बन रहा माहौल, अब नीतीश के MP ने ही उठा दी बैन हटाने की मांग
Bihar Liquor Ban: शराबबंदी के बावजूद बिहार में दोगुने-तिगुने दाम पर शराब मिलने की शिकायतों के बीच एनडीए के नेता शराब चालू करने का माहौल बना रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद देवेशचंद्र ठाकुर ने बैन हटाने कहा है।
बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा शराब चालू करने की मांग के बाद अब खुद जदयू के ही सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी खत्म करने की मांग कर दी है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी लंबे समय से शराबबंदी की नाकामी पर बोलते रहे हैं और इसको खत्म करने की सिफारिश करते रहे हैं। पिछले महीने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने भी शराब बैन को बंद करने की मांग उठा दी थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने भी शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत बता दी है। अब जेडीयू के ही एमपी देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने भले मकसद से शराब बंद किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया।
सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक चैनल से बातचीत में कहा- “हट जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत कारण हैं उसके। पूरी दुनिया में आज तक कहीं भी ये नीति सफल नहीं हुई है। उनकी (नीतीश कुमार) इच्छा थी। उनके इरादे बिल्कुल सही थे। उनका ख्याल बिल्कुल सही था कि इससे लोगों में एक गलत भावना आती है, मार-पीट होता है घर है, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई का पैसा उसमें चला जाता है। ये निश्चित रूप से होता होगा। बावजूद इसके यह प्रैक्टिकल नहीं है। ये नहीं हो सकता। अभी भी मिल रहा है।”
उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों का नाम लेकर ठाकुर ने कहा कि सीमा खुली हुई है, जहां से शराब गाड़ी और ट्रक से आ रही है। उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है कि बिहार में शराब बंद हो सके। उन्होंने विधानमंडल में विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा शराब नहीं पीने की शपथ की जिक्र करते हुए कहा कि वो शपथ में नहीं गए थे। ठाकुर ने बताया कि जब सीएम को पता चला तो उन्होंने बुलाकर पूछा कि आप शपथ के समय क्यों गायब हो गए। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वो बिहार में नहीं लेंगे, लेकिन बाहर लेने में क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून बनाने के बाद सदन में सभी एमएलए और एमएलसी को शपथ दिलाई थी कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे।
10 लाख केस, 16 लाख गिरफ्तारियां, 4.5 करोड़ लीटर शराब की जब्ती
बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से इसके उल्लंघन के 10 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 16 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4.50 करोड़ शराब पकड़ी गई है। इसके बावजूद शराब की बिक्री शहर से लेकर गांव तक हो रही है। राज्य सरकार को अनुमानित तौर पर इससे 30-40 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन प्रशासन और पुलिस से मिलीभगत कर तस्करों ने इससे भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है। स्थानीय स्तर पर स्पिरिट से शराब बनाने की कोशिश में जहरीली शराब अब तक कई दर्जन लोगों की जान ले चुकी है। विधानसभा में जब रालोमो विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की तो सरकार की तरफ से विजय चौधरी ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं होगा।