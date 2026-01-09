Hindustan Hindi News
उधार के 10 हजार मांगना पड़ा भारी; समीर ने शफीक को मारकर जमीन में गाड़ दिया

संक्षेप:

पूर्णिया जिले में उधार का 10 हजार रुपए मांगने पर 45 साल के शफीक की हत्या कर उसका शव जमीन में दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार किया है। जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई कर शव को बाहर निकाला

Jan 09, 2026 05:42 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णिया
पूर्णिया जिले में उधार के 10 हजार मांगने पर 45 वर्षीय शफीक आलम की हत्या कर शव मिट्टी में दफन कर दिया गया। श्रीनगर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। इस संबंध में बताया गया कि खुट्टी हसैली पंचायत के पीपर टोला के निवासी शफीक आलम ने जगैली पंचायत के वार्ड संख्या-एक निवासी मो. समीर को 10000 रुपया उधार दिया था। बार-बार रुपए मांगने पर आनाकानी करता था। रविवार को शफीक आलम सब्जी खरीदने के लिए गया था।

शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों ने श्रीनगर थाना में अपहरण को लेकर आवेदन दिया गया था। श्रीनगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने मामला दर्ज कर वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिया। इस दौरान शक के आधार पर रुपए उधार लेने वाले मो समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी मो समीर ने हत्या की बात कबूल की। हत्या कर जमीन में गाड़ने की बात भी बताई।

आनन फानन में श्रीनगर पुलिस ने झगड़वा में आम पेड़ के समीप आरोपी के बताए गए जगह पर खुदाई की। खुदाई के दौरान मिट्टी के अंदर शफीक आलम की लाश बरामद की गयी। लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि लाश बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड संख्या 1/26 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।