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Bihar Weather: बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में हल्की बारिश के आसार; पटना में गर्मी, मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ी हैं। बुधवार को भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और जमुई समेत कुछ अन्य जिलों में हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। पटना में उमस भरी गर्मी है।

Bihar Weather
बिहार के भागलपुर, जमुई और मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश हो सकती है।

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधि थोड़ी धीमी हो गई है। बारिश नहीं होने से किसान भी उदास हैं। इधर उमस भरी गर्मी से पटनावासियों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों तक राज्यभर में इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। बुधवार को पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, बेगुसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, आदि में बारिश के आसार बेहद कम है। यहां एक या दो स्थानों पर बहुत हल्के दर्जे या नाम मात्र (2.4 मिमी.) वर्षा के आसार हैं।

वहीं पटना में लगातार बारिश की कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को भी जिले में मात्र 0.8 मिमी वर्षा के साथ 94 प्रतिशत की कमी रही। पटना में दिन में तेज धूप और सापेक्षिक आर्द्रता 70 प्रतिशत से अधिक होने से उमस भरी गर्मी रही। शाम को हल्की बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली।बुधवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

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मुजफ्फरपुर में कब होगी बारिश

मुजफ्फरपुर जिले में सावन की पहली सोमवारी पर तेज हवा के साथ रिमझिम फुहार पड़ने के आसार हैं। कृषि विवि, पूसा की ओर से मंगलवार को जारी अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई गई है। वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। 30-31 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

दो अगस्त तक जिले में हल्की वर्षा की संभावना

भागलपुर जिले में अगले दो अगस्त तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार कृषि विवि (बीएयू), सबौर के मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक दो अगस्त तक जिले में आसमान में घने बादल छाए रहने एवं एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रहा।

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सापेक्ष आर्द्रता सुबह 6.40 बजे 76 प्रतिशत जबकि दोपहर 1.40 बजे 68 प्रतिशत रही। पूरबा हवा 5.2 किमी/घंटा की रफ्तार से चली। यह जानकारी बीएयू के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल अधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. नेहा पारिक ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में वर्षा की संभावना को देखते हुए धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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