Bihar Weather: बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में हल्की बारिश के आसार; पटना में गर्मी, मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ी हैं। बुधवार को भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और जमुई समेत कुछ अन्य जिलों में हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। पटना में उमस भरी गर्मी है।

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधि थोड़ी धीमी हो गई है। बारिश नहीं होने से किसान भी उदास हैं। इधर उमस भरी गर्मी से पटनावासियों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों तक राज्यभर में इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। बुधवार को पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, बेगुसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, आदि में बारिश के आसार बेहद कम है। यहां एक या दो स्थानों पर बहुत हल्के दर्जे या नाम मात्र (2.4 मिमी.) वर्षा के आसार हैं।

वहीं पटना में लगातार बारिश की कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को भी जिले में मात्र 0.8 मिमी वर्षा के साथ 94 प्रतिशत की कमी रही। पटना में दिन में तेज धूप और सापेक्षिक आर्द्रता 70 प्रतिशत से अधिक होने से उमस भरी गर्मी रही। शाम को हल्की बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली।बुधवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

मुजफ्फरपुर में कब होगी बारिश मुजफ्फरपुर जिले में सावन की पहली सोमवारी पर तेज हवा के साथ रिमझिम फुहार पड़ने के आसार हैं। कृषि विवि, पूसा की ओर से मंगलवार को जारी अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई गई है। वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। 30-31 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

दो अगस्त तक जिले में हल्की वर्षा की संभावना भागलपुर जिले में अगले दो अगस्त तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार कृषि विवि (बीएयू), सबौर के मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक दो अगस्त तक जिले में आसमान में घने बादल छाए रहने एवं एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रहा।