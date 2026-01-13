Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLJPR workers clash over food at MP Arun Bharti Dahi Chura Bhoj in Jamui
सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में हंगामा, खाने के लिए आपस में भिड़ गए लोजपा कार्यकर्ता

सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में हंगामा, खाने के लिए आपस में भिड़ गए लोजपा कार्यकर्ता

संक्षेप:

जमुई में सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के कार्यकर्ताओं ने खाने को लेकर हंगामा कर दिया। जमुई और तारापुर के कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी हो गई, जिससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई।

Jan 13, 2026 04:32 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, जमुई
share Share
Follow Us on

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा एवं उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से जमुई के सांसद अरुण भारती के कार्यक्रम में हंगामा मच गया। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने जमुई में दही-चूड़ा भोज दिया। जब तक सांसद भोज में थे, तब तक कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और अनुशासित माहौल में चलता रहा। जैसे अरुण भारती वहां से निकले, कुछ देर बाद माहौल बिगड़ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, दही-चूड़ा खाने को लेकर लोजपा-आर के जमुई के स्थानीय कार्यकर्ताओं और तारापुर से आए कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते वहां अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि भोजन व्यवस्था और क्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में असहमति सामने आई।

जमुई में अरुण भारती का दही चूड़ा भोज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ अधिक होने और व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश न होने के कारण कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। सांसद के अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होते ही यह नाराजगी खुलकर सामने आ गई और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। हालांकि किसी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिससे अन्य कार्यकर्ताओं में भी असहजता देखी गई।

ये भी पढ़ें:विजय सिन्हा के दही-चूड़ा भोज में पहुंचे तेज प्रताप, एनडीए से मिल गया न्योता?

विवाद की सूचना मिलते ही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के स्थानीय नेता और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। नेताओं ने दोनों पक्षों को समझाया और संयम बरतने की अपील की। उनके हस्तक्षेप और समझाइश के बाद धीरे-धीरे मामला शांत हो गया और स्थिति सामान्य हो सकी।

पार्टी नेताओं ने कहा कि मकर संक्रांति का यह आयोजन सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के दौरान व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं, कार्यकर्ताओं से भी अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आचरण करने की अपील की गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
LJP Arun Bharti Jamui News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।