सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में हंगामा, खाने के लिए आपस में भिड़ गए लोजपा कार्यकर्ता
जमुई में सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के कार्यकर्ताओं ने खाने को लेकर हंगामा कर दिया। जमुई और तारापुर के कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी हो गई, जिससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा एवं उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से जमुई के सांसद अरुण भारती के कार्यक्रम में हंगामा मच गया। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने जमुई में दही-चूड़ा भोज दिया। जब तक सांसद भोज में थे, तब तक कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और अनुशासित माहौल में चलता रहा। जैसे अरुण भारती वहां से निकले, कुछ देर बाद माहौल बिगड़ गया।
दरअसल, दही-चूड़ा खाने को लेकर लोजपा-आर के जमुई के स्थानीय कार्यकर्ताओं और तारापुर से आए कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते वहां अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि भोजन व्यवस्था और क्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में असहमति सामने आई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ अधिक होने और व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश न होने के कारण कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। सांसद के अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होते ही यह नाराजगी खुलकर सामने आ गई और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। हालांकि किसी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिससे अन्य कार्यकर्ताओं में भी असहजता देखी गई।
विवाद की सूचना मिलते ही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के स्थानीय नेता और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। नेताओं ने दोनों पक्षों को समझाया और संयम बरतने की अपील की। उनके हस्तक्षेप और समझाइश के बाद धीरे-धीरे मामला शांत हो गया और स्थिति सामान्य हो सकी।
पार्टी नेताओं ने कहा कि मकर संक्रांति का यह आयोजन सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के दौरान व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं, कार्यकर्ताओं से भी अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आचरण करने की अपील की गई।