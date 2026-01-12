Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLJPR chief Modi Minister Chirag counter attack on Tejaswi yadav for allegations on Nitish government
नीतीश कुमार ने रिवाइव करा दिया वरना... तेजस्वी पर चिराग का पलटवार- सौ दिन क्या 5 साल मत बोलिए

नीतीश कुमार ने रिवाइव करा दिया वरना... तेजस्वी पर चिराग का पलटवार- सौ दिन क्या 5 साल मत बोलिए

संक्षेप:

चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता से दूरी और गलतबयानी के कारण उनके जनाधार की चोरी हो गई। यही हाल रहा तो अब डबल डिजिट में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। ने

Jan 12, 2026 04:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विदेश यात्रा से लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जनता से वादा खिलाफी और धन के बल पर सत्ता हासिल करने का आरोप लगा दिया। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया है। कहा है कि जनता से दूरी और गलतबयानी के कारण उनके जनाधार की चोरी हो गई। यही हाल रहा तो अब डबल डिजिट में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी याद विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल गए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी वाले तेजस्वी यादव लंबे समय तक बिहार से बाहर रहे और आते-आते सरकार को चुनावी वायदे पूरे करने के लिए 100 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव को आईना दिखाने लगे। पासवान नेका कि इसी बड़बोलेपन की वजह से जनता ने ऐसी हार का मुंह दिखाया। गलत आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा हुआ तो अगली बार डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे। सौ दिन कुछ नहीं बोलने पर कहा कि पांच साल तक नहीं बोलें। उनके पास बोलने को कुछ है भी नहीं।

चिराग पासवान ने कहा कि इन्होंने जनादेश का अपमान कर रहे हैं। कभी ईवीएम तो कभी एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। जहां जीत होती है वहां ईवीएम ठीक रहता है। 2010 सबको पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहां है। 2015 में नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया होता तो कभी रिवाइव नहीं होते। 2020 में अगर हमारी पार्टी एनडीए में होती तो इन्हें अपनी स्थिति का पता चल जाता। इन्हें बैठकर पहले अपने हार की समीक्षा करना चाहिए फिर कुछ बोलना चाहिए।

ये लोग अपना जानाधार खो चुके हैं। तेजस्वी यादव के मौन रहने से इनके विधायक निराश हैं। कार्यकर्ता से कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब नेता प्रतिपक्ष लायक नहीं रहें। इन्हें पहले यह बताना चाहिए कि हार क्यों हुई। 18 नवम्बर को सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। इस अहंकार को जनता ने नकार दिया। एनडीए ने मेनिफेस्टो में जितनी वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इन्हें मौन रहने के बजाए सवाल पूछना चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।