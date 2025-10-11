लोजपा-आर के कैंडिडेट फाइनल, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान लिस्ट जारी करेंगे

लोजपा (रामविलास) में बिहार चुनाव में लड़ने वाली सीटों पर उम्मीदवार लगभग फाइनल हो गए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद चिराग पासवान कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। लोजपा-आर की दिल्ली में शनिवार को हुई राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग को उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा होने के बाद चिराग पासवान लोजपा-आर के कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देंगे।

उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पार्टी के सभी सांसद और वरीय पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे।

शांभवी ने कहा कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें बिहार चुनाव के लिए अंतिम निर्णयों के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। गठबंधन, सीट बंटवारा और कैंडिडेट के नामों पर जो भी अंतिम फैसला होगा, वो चिराग ही लेंगे।

दूसरी ओर, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की उलटी गिनती चल रही है। एनडीए के अधिकतर नेता शनिवार को दिल्ली में जुटे हैं। जेपी नड्डा के घर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बिहार चुनाव में सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा की गई।