मुजफ्फरपुर की दो सीटों पर लोजपा की नजर, चिराग पासवान आज तिरहुत और मिथिला को साधेंगे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में एमआईटी मैदान में आज केंद्रीय मंत्री सह लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा होगी। इसमें तिरहुत और मिथिलांचल के कार्यकर्ता जुटेंगे। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने बताया कि चिराग पासवान दोपहर दो बजे सभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी और गायघाट सीटों पर लोजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

महासभा में जुमई सांसद सह बिहार प्रभारी अरुण भारती, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, वैशाली सांसद वीणा देवी, समस्तीपुर सांसद शांभवी, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडेय, प्रधान महासचिव संजय पासवान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, प्रदेश उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी, आइटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रानू, जिला प्रधान महासचिव राज कुमार पासवान, काशीनाथ झा, कुमोद पासवान, कौशल किशोर ठाकुर, संजय पासवान शिरकत करेंगे।

मुजफ्फरपुर के 11 में दो विस सीट की होगी दावेदारी राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान सूबे में चार नव संकल्प महासभा कर चुके है। मुजफ्फरपुर में यह पांचवीं महासभा होगी। उत्तर बिहार यानी तिरहुत और मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं के बीच महासभा के माध्यम से विधानसभा को ऊर्जा भरेंगे। उन्हें उनकी शक्ति का बोध कराएंगे। बताया जाता है कि मंच से चिराग पासवान मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीट में से दो सीट पर अपनी दाबेदारी भी एनडीए के लिए पेश करेंगे।

कांटी व गायघाट सीट पर तैयारी भी है शुरू कांटी और गायघाट सीट पर लोजपा (रामविलास) दाव ठोक सकती है। बताया जाता है कि इन दोनों सीट पर लोजपा (रामविलास) ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बीते विधानसभा चुनाव में गायघाट से लोजपा उम्मीदवार मैदान में भी थी। वहीं कांटी का सीट जदयू के हिस्सें में है। कांटी में जदयू तीसरे स्थान पर रही थी। गायघाट सीट लोजपा बीते विस चुनाव में नहीं निकाल सकी थी। यहां भी उम्मीदवार को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था।