Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLJP R is contesting elections for the first time to make Nitish Kumar the CM says Chirag Paswan
पहली बार नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ रही LJP-R; बोले चिराग पासवान

पहली बार नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ रही LJP-R; बोले चिराग पासवान

संक्षेप: लोजपा-आर के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी चिराग ने पासवान ने कहा कि पहली बार उनकी पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और इस बार के गठबंधन पर 2020 की परछाई तक नहीं है। 

Sun, 19 Oct 2025 10:33 PMsandeep एएनआई, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए के सहयोगी, लोजपा-आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि पहली बार उनका पार्टी (एलजेपी-आर) नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसमें मेरी ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है। इस बार गठबंधन पर 2020 की कोई परछाई तक नहीं है। सहजता और खुशनुमा माहौल में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। चिराग ने कहा कि जब पार्टी बनी, तो मेरे पापा (रामविलास पासवान) ने 2005 के दोनों फरवरी और नवंबर वाले चुनाव अकेले लड़े। 2010 में हम लोग आरजेडी के साथ थे। तो जेडीयू बीजेपी के साथ थी। 2015 में जब हम लोग बीजेपी के साथ आ गए, तो नीतीश जी की जदयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन की सरकार बन गई। और 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा।

वहीं अपने चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर चिराग ने कहा कि 2020 में मेरे लिए एनडीए में बने रहना संभव नहीं था, और मेरी पार्टी ने गठबंधन छोड़ने का फैसला किया। मेरे चाचा, पशुपति पारस को अब एहसास हुआ होगा कि जब आप गठबंधन में इस कदर घिरे होते हैं, कि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने का ऑप्शन बचता है। आज, जब उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि जब गठबंधन में आपको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तो आपके पास अकेले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:चिराग की सीमा सिंह के बाद मुकेश के गणेश से हुई बड़ी भूल; नामांकन तो बचा पर…
ये भी पढ़ें:ताज्जुब है, ऐसा किसी चुनाव में... महागठबंधन में खींचतान पर चिराग ने कही बड़ी बात
ये भी पढ़ें:एक सीट पर NDA हिट विकेट आउट; मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रद्द

चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में मेरे पास महागठबंधन में शामिल होने का विकल्प था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इतना समर्पित था कि गठबंधन छोड़ने के बाद भी, मैंने भाजपा के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारे। मेरे पास जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। इस पर उनका गुस्सा पूरी तरह से जायज था, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा समझ में आता है। लेकिन अब, मेरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सारी चिंताएं और मतभेद सुलझ गए हैं।