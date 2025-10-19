पहली बार नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ रही LJP-R; बोले चिराग पासवान

संक्षेप: लोजपा-आर के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी चिराग ने पासवान ने कहा कि पहली बार उनकी पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और इस बार के गठबंधन पर 2020 की परछाई तक नहीं है।

बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए के सहयोगी, लोजपा-आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि पहली बार उनका पार्टी (एलजेपी-आर) नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसमें मेरी ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है। इस बार गठबंधन पर 2020 की कोई परछाई तक नहीं है। सहजता और खुशनुमा माहौल में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। चिराग ने कहा कि जब पार्टी बनी, तो मेरे पापा (रामविलास पासवान) ने 2005 के दोनों फरवरी और नवंबर वाले चुनाव अकेले लड़े। 2010 में हम लोग आरजेडी के साथ थे। तो जेडीयू बीजेपी के साथ थी। 2015 में जब हम लोग बीजेपी के साथ आ गए, तो नीतीश जी की जदयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन की सरकार बन गई। और 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा।

वहीं अपने चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर चिराग ने कहा कि 2020 में मेरे लिए एनडीए में बने रहना संभव नहीं था, और मेरी पार्टी ने गठबंधन छोड़ने का फैसला किया। मेरे चाचा, पशुपति पारस को अब एहसास हुआ होगा कि जब आप गठबंधन में इस कदर घिरे होते हैं, कि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने का ऑप्शन बचता है। आज, जब उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि जब गठबंधन में आपको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तो आपके पास अकेले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है।