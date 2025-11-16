घर में एकता रहे तो इंसान बाहर लड़ लेता है; रोहिणी-तेजस्वी के झगड़े पर बोले चिराग

संक्षेप: रोहिणी मसले पर मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। कहा कि उनके राजनैतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है।

Chirag on Rohini-Tejaswi Clash: लालू यादव के परिवार में मचे घमासान और तेजस्वी, रोहिणी के बीच चल रहे झगड़े पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने भावुक और सुलझी हुई टिप्पणी की है। रोहिणी मसले पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे राजनैतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है।

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के अपने परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने के फैसल कर लिया है। शनिवार को रोहिणी ने ट्वीट कर अपना दर्द साझा किया। रविवार रात को वे दिल्ली निकल गईं। इस दौरान उन्होंने मीडियो को जो बयान दिया उससे लालू परिवार के अंदर चल रहा बवंडर बाहर आ गया। रविवार को उन्होंने एक घंटे के अंदर दो ट्वीट कर सियासी हलके में भूचाल ला दिया। चारों ओर लालू परिवार की किरकिरी होने लगी।

लोजपा प्रमुख ने यह भी कहा कि तेजस्वी, तेजप्रताप, रोहिणी या मीसा दीदी, सबको अपना बहन-भाई की तरह माना है। परिवार में विवाद का दर्द मैंने झेला है। इसका दर्द खुद भी सहा है। प्रार्थना करता हूं कि लालू जी के परिवार में चल रहा विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए ताकि सब शांति से जी सकें। उन्होंने अपनी व्यथा साझा करते हुए कहा कि यदि परिवार में एकता रहती है तो व्यक्ति बाहर में कठिन परिस्थितियों से लड़ सकता है।