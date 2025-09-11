Lizard fall in mid day meal 62 children ill, 8 referred to SKMCH DPO and BEO explanation मिड डे मील में गिरी छिपकली, 62 बच्चे बीमार, 8 SKMCH रेफर; डीपीओ और बीईओ से जवाब तलब, Bihar Hindi News - Hindustan
बच्चे भोजन करने बैठे थे। सब्जी में छिपकली गिर गई थी। उसके बाद खाना फेंकवाया गया, तब तक कई बच्चे भोजन कर चुके थे। कुछ ही देर में 62 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।

Sudhir Kumar सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाताThu, 11 Sep 2025 10:01 AM
बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर एमडीएम कपर दाग लगा। प्राथमिक विद्यालय पोखरैरा बिचला टोला में बुधवार को एमडीएम खाने से दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों में उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत थी। प्रधान शिक्षक व शिक्षकों ने सभी को सीएचसी में भर्ती कराया। सीएचसी में 62 बच्चों का इलाज किया गया, जिनमें से आठ को पेट दर्द की शिकायत पर एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं, 52 बच्चों को सीएचसी से इलाज के बाद घर भेज दिया गया।

प्रधान शिक्षक रमेश राम ने बताया कि बुधवार को अर्द्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी। 102 नामांकित बच्चों में से 100 परीक्षा में उपस्थित थे। पहली पाली की परीक्षा के बाद बच्चे भोजन करने बैठे थे। सब्जी में छिपकली गिर गई थी। उसके बाद खाना फेंकवाया गया, तब तक कई बच्चे भोजन कर चुके थे। कुछ ही देर में 62 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार हुए कुछ छात्र-छात्राओं ने बताया कि खाना खाने के बाद चक्कर जैसा आने लगा था।

मामले में डीईओ अरविंद सिन्हा ने बताया कि एमडीएम में छिपकली गिरी थी। यह भोजन करने के बाद कई बच्चे बीमार हुए हैं। डीपीओ और बीईओ से जवाब मांगा गया है। संयुक्त जांच कर दोनों से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इनके स्तर से स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है।

