बिहार चुनाव में 'लिट्टी बाबू' दे रहे पैगाम, पहले मतदान फिर जलपान

बिहार चुनाव: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। इस बीच रोहतास जिले में प्रशासन ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का अनूठा तरीका अपनाया है। रोहतास प्रशासन ने 'लिट्टी बाबू' को चुनाव का शुभंकर बनाया है। यह 'लिट्टी बाबू' लोगों को चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए जागरुक करेंगे।