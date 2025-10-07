Hindi NewsBihar Newslitti babu mascot in bihar chunav appeal voter for vote
बिहार चुनाव में 'लिट्टी बाबू' दे रहे पैगाम, पहले मतदान फिर जलपान
बिहार चुनाव: रोहतास जिले में प्रशासन ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का अनूठा तरीका अपनाया है। रोहतास प्रशासन ने 'लिट्टी बाबू' को चुनाव का शुभंकर बनाया है। यह 'लिट्टी बाबू' लोगों को चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए जागरुक करेंगे।
Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, रोहतासTue, 7 Oct 2025 11:18 AM
बिहार चुनाव: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। इस बीच रोहतास जिले में प्रशासन ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का अनूठा तरीका अपनाया है। रोहतास प्रशासन ने 'लिट्टी बाबू' को चुनाव का शुभंकर बनाया है। यह 'लिट्टी बाबू' लोगों को चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए जागरुक करेंगे।
जिला प्रशासन की तरफ से एक्स पर बताया गया है, ‘बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोहतास जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव तक चलने वाली ''लिट्टी बाबू' की एक कार्टून बनाई गई है। जो मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है।’
