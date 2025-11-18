पटना में ही फाइनल होगी बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट, शपथ से एक दिन पहले पहुंच रहे अमित शाह

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले बुधवार वे पटना आएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट पटना में ही फानइल होगी।

बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद नई सरकार के गठन की कवायज तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार दसवीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सत्रहवीं बिहार विधानसभा 19 नवंबर को भंग हो जाएगी। इसी दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बुधवार की शाम पटना पहुंचेंगे। चुनाव परिणामों के बाद पहली बार अमित शाह पटना आ रहे हैं। जहां वे गुरुवार को गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वह भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि पटना में ही बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होगी। भाजपा के 15 मंत्री बन सकते हैं। जिसमें कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं।

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं की बैठ हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह पहुंचे थे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल सदस्यों के नाम पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बुधवार को पटना में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। जिसमें नेता चुना जाएगा। वहीं इस दिन भाजपा विधायक दल की भी बैठक है। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा।

जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलायी गई है। इस बैठक में केंद्र से पार्टी के पर्यवेक्षक भी आएंगे। उनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल के पास दावा पेश किया जाएगा। इधर, चुनाव परिणाम के दो दिनों बाद भाजपा के विधायकों का पटना आना शुरू हो गया है। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पार्टी कार्यालय में विधायकों का स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं, पार्टी के कार्यकर्ता अपने नये विधायकों को बधाई दे रहे हैं।