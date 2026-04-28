बिहार में 22 करोड़ की शराब जब्त, पंजाब से मुजफ्फरपुर की खेप बेगूसराय कैसे पहुंची?
Bihar News: बेगूसराय पुलिस ने दो अलग-अलग छापेमारी में पंजाब से तस्करी कर लाई गई 22 करोड़ रुपये की शराब और मवेशी कैल्शियम जब्त किया है। लाखो थाना क्षेत्र में NH-31 पर 1100 कार्टन शराब के साथ एक ट्रक पकड़ा गया, वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र से करोड़ों का कैल्शियम और शराब बरामद हुई।
Bihar News: बेगूसराय पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22 करोड़ रुपये की विदेशी शराब और मवेशी कैल्शियम जब्त किया है। यह बड़ी कामयाबी लाखो थाना क्षेत्र और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में की गई अलग-अलग छापेमारी के दौरान मिली। लाखो थाना पुलिस ने NH-31 पर बहदरपुर ढाला के समीप एक ट्रक से 1100 कार्टन विदेशी शराब (लगभग 10 हजार लीटर) बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत 12 करोड़ रुपये आंकी गई है।
वहीं, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सहजानंद नगर में हुई दूसरी कार्रवाई में 830 लीटर विदेशी शराब के साथ 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का मवेशी कैल्शियम और लिक्विड जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है, जो मुजफ्फरपुर का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि, बेगूसराय में जब्त की गई 22 करोड़ रुपये की विदेशी शराब ने बिहार पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी है। पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि जो शराब की खेप पंजाब से निकलकर मुजफ्फरपुर जा रही थी, वह आखिर बेगूसराय के जीरो माइल तक कैसे पहुँच गई?
तस्करी के रूट की अनसुलझी पहेली
गिरफ्तार चालक से पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि शराब की यह विशाल खेप पंजाब से लोड होकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। हालांकि, मुजफ्फरपुर जाने के लिए बेगूसराय का रास्ता चुनना पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है। यदि ट्रक गोरखपुर के रास्ते आता, तो पहले मुजफ्फरपुर पड़ता और फिर समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय का मार्ग आता। वहीं बक्सर-पटना मार्ग से आने पर भी मुजफ्फरपुर के लिए बेगूसराय के जीरो माइल तक जाने की तकनीकी आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस अब इस बिंदु पर गहन जांच कर रही है कि आखिर मंजिल मुजफ्फरपुर होने के बावजूद तस्करी का यह ट्रक बेगूसराय की सीमा में कैसे और क्यों दाखिल हुआ।
बंगाल-झारखंड बॉर्डर से सेटिंग का अंदेशा
पुलिस को इस रूट डायवर्जन के पीछे किसी गहरे अंतरराज्यीय सिंडिकेट और बड़ी सेटिंग का अंदेशा है। यह संभावना जताई जा रही है कि तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए झारखंड या बंगाल बॉर्डर के रास्ते लॉन्ग कट लिया हो। यदि ट्रक भागलपुर या पूर्णिया के रास्ते खगड़िया होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ रहा था, तभी वह बेगूसराय के इस इलाके में पहुँच सकता था। सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया है कि शराब तस्करों के इस सक्रिय सिंडिकेट की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पुलिस अब उन चेहरों की तलाश में है, जिन्होंने पंजाब की इस खेप को सुरक्षित बिहार पहुँचाने के लिए यह नया कॉरिडोर तैयार किया था।