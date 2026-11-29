पटना के राजापुल स्थित एक रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी के दौरान शराब और डांस का आयोजन चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर तीन लीटर विदेशी शराब बरामद की। नशे में मिली महिला नर्तकी, रिसोर्ट मैनेजर समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए। मौके से दो लाइसेंसी हथियार भी मिले।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि: श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के राजापुल स्थित एक रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी में डांस के साथ जाम छलकाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस टीम ने रिसोर्ट में छापेमारी कर दी। पुलिस को देखते ही पार्टी में अफरातफरी मच गई। छापेमारी के दौरान मौके से तीन लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने नशे में मिली एक महिला नर्तकी और रिसोर्ट मैनेजर समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, दूसरी महिला नर्तकी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

मामला श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के राजापुल स्थित एक रिसोर्ट का है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की देर रात रिसोर्ट में शराब की बिक्री होने की सूचना मिली थी। सत्यापन के बाद कार्रवाई के लिए नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, सचिवालय के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। इसके बाद श्रीकृष्णापुरी थानेदार जितेंद्र राणा ने एसआईटी टीम के साथ रिसोर्ट में छापेमारी की तो वहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। जांच के दौरान पता चला कि राजेश नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पार्टी के दौरान एक हॉल में शराब के साथ बाला नाच चल रहा था।

नतृकी समेत 11 लोगो गिरफ्तार गिरफ्तार महिला नर्तिका मूलरूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और फिलहाल मीठापुर में रहती है। दूसरी महिला को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इसके अलावा रिसोर्ट के मैनेजर शंकर पोद्दार समेत पार्टी में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को दो हथियार भी मिले। जांच में दोनों हथियार लाइसेंसी पाए गए। इनमें एक निजी सुरक्षा गार्ड और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस दोनों हथियारों के संबंध में भी आवश्यक जांच कर रही है।

रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी में परोसी शराब