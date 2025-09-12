शराबबंदी वाले बिहार में दारू पार्टी; जाम टकराते प्रखंड प्रमुख समेत 5 लोग घर से गिरफ्तार, बोतलें बरामद

बिहारशरीफ में अस्थावां के प्रखंड प्रमुख समेत पांच लोगों शराब पार्टी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने घर में छापेमारी की गई, जहां सभी लोग शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए।

शराबबंदी वाले बिहार में सारे थाने की पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर शराब पार्टी कर रहे अस्थावां के प्रखंड प्रमुख समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में प्रमुख रोहित कुमार, उगावां के समिति सदस्य पिंटू यादव, खेतलपुरा पंचायत समिति सदस्य चांद बिंद सहित दो अन्य शामिल हैं। पुलिस ने दो शराब की बोतलें भी बरामद की हैं।

बताया जाता है कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सारे गांव में छापेमारी करने गयी थी। एक घर के पास आरोपी की गाड़ी देखकर पुलिस को शक हुआ और घर में छापेमारी की गई, जहां सभी लोग शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। थानाध्यक्ष ऋतु रंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सभी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है।