FCI गोदाम में जीएम कर रहे थे शराब पार्टी, पुलिस पहुंची मच गई अफरातफरी; 5 गिरफ्तार

एफसीआई के गोदाम में सहायक महाप्रबंधक शराब की पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने छापेमारी करके 5 को गिरफ्तार कर लिया।

शराबंदी वाले बिहार में इस कानून की धज्जियां उड़ाते केंद्र सरकार के एक अधिकारी समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी एफसीआई के गोदाम में शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से शराब की बोतल और खाने की सामग्री बरामद किया है। इनके खिलाफ आगे की कानून कार्रवाई की जा रही है। मामला सारण जिले का है।

जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एफसीआई गोदाम में रविवार की देर शराब पार्टी चल रही थी। पार्टी में सहायक महाप्रबंधक भी मौजूद थे। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई। टीम बनाकर पुलिस ने छापेमारी कर दी। पुलिस के आते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। सब वहां से भागने लगे लेकिन सहायक महाप्रबंधक समेत पांच को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद सब को छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया जहां जांच की गयी। जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई।

इस मामले में मुफस्सिल थाने में उत्पाद नीति के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गयी है। मुफस्सिल पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनों से अपील किया कि शराब का सेवन या किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करें और अगर कोई ऐसा काम करता है तो पुलिस को इसकी जानकारी दें।