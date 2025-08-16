Liquor mafia out of control in Bihar Excise constable murdered bringing large consignment from UP बिहार में शराब माफिया बेलगाम? एक्साइज कान्स्टेबल की हत्या कर दी; यूपी से ला रहे थे बड़ी खेप, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLiquor mafia out of control in Bihar Excise constable murdered bringing large consignment from UP

बिहार में शराब माफिया बेलगाम? एक्साइज कान्स्टेबल की हत्या कर दी; यूपी से ला रहे थे बड़ी खेप

सुबह करीब साढ़े चार बजे यूपी से शराब की बड़ी खेप आने की गुप्त सूचना उत्पाद विभाग को मिली थी। सूचना के आधार पर बलथरी चेकपोस्ट से टीम छापेमारी के लिए रवाना हुई। इसी दौरान टीम ने शराब तस्करों का पीछा शुरू किया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, गोपालगंजSat, 16 Aug 2025 09:59 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में शराब माफिया बेलगाम? एक्साइज कान्स्टेबल की हत्या कर दी; यूपी से ला रहे थे बड़ी खेप

बिहार में शराब माफिया ने एक बार फिर सुरक्षा तंत्र को कड़ी चुनौती दी है। गोपालगंज में शराब तस्करी पर कार्रवाई कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। इस वारदात में एक होमगार्ड जवान की जान चली गई। घटना विशम्भरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शनिवार तड़के हुई। एक पुलिस कर्मी के घायल होने की सूचना है। मृत जवान की पहचान अभिषेक पाठक के रूप में की गई है। उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गोपालगंज पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर हाल में उन्हें गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाएगी।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब साढ़े चार बजे यूपी से शराब की बड़ी खेप आने की गुप्त सूचना उत्पाद विभाग को मिली थी। सूचना के आधार पर बलथरी चेकपोस्ट से टीम छापेमारी के लिए रवाना हुई। इसी दौरान टीम ने शराब तस्करों का पीछा शुरू किया। जैसे ही वाहन सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचा, तस्करों ने टीम पर हमला बोल दिया। हमले में होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार पाठक बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर ही वे गिर पड़े।

ये भी पढ़ें:80 करोड़ के शराब हिसाब, कई राज्यों में नेटवर्क; मुखिया के देवर का का काला चिट्ठा

साथी जवानों ने तत्काल उन्हें उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान के पार्थिव शरीर को विभाग में लाया गया। परिजनों को मामले की जानकारी दी गई है। साथी जवान को खोने से उत्पाद विभाग के अन्य कर्मी और अधिकारी भी आहत हैं।

ये भी पढ़ें:माफिया ने बेची सरकारी जमीन, नियम तोड़ CO ने किया म्यूटेशन; एक्शन में डिप्टी सीएम

जवान पर जानलेवा हमला करने के बाद शराब तस्कर फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि शराब माफिया द्वारा पुलिस टीम पर हमले के सभी कांडों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। साल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार का सीएम रहते इसे लागू किया गया था।