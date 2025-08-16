बिहार में शराब माफिया बेलगाम? एक्साइज कान्स्टेबल की हत्या कर दी; यूपी से ला रहे थे बड़ी खेप

सुबह करीब साढ़े चार बजे यूपी से शराब की बड़ी खेप आने की गुप्त सूचना उत्पाद विभाग को मिली थी। सूचना के आधार पर बलथरी चेकपोस्ट से टीम छापेमारी के लिए रवाना हुई। इसी दौरान टीम ने शराब तस्करों का पीछा शुरू किया।

बिहार में शराब माफिया ने एक बार फिर सुरक्षा तंत्र को कड़ी चुनौती दी है। गोपालगंज में शराब तस्करी पर कार्रवाई कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। इस वारदात में एक होमगार्ड जवान की जान चली गई। घटना विशम्भरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शनिवार तड़के हुई। एक पुलिस कर्मी के घायल होने की सूचना है। मृत जवान की पहचान अभिषेक पाठक के रूप में की गई है। उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गोपालगंज पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर हाल में उन्हें गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाएगी।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब साढ़े चार बजे यूपी से शराब की बड़ी खेप आने की गुप्त सूचना उत्पाद विभाग को मिली थी। सूचना के आधार पर बलथरी चेकपोस्ट से टीम छापेमारी के लिए रवाना हुई। इसी दौरान टीम ने शराब तस्करों का पीछा शुरू किया। जैसे ही वाहन सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचा, तस्करों ने टीम पर हमला बोल दिया। हमले में होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार पाठक बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर ही वे गिर पड़े।

साथी जवानों ने तत्काल उन्हें उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान के पार्थिव शरीर को विभाग में लाया गया। परिजनों को मामले की जानकारी दी गई है। साथी जवान को खोने से उत्पाद विभाग के अन्य कर्मी और अधिकारी भी आहत हैं।