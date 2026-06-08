सम्राट चौधरी के मंत्री के काफिले पर शराब माफियाओं ने कराया हमला, गाड़ी के शीशे टूटे; बाल-बाल बचे अरुण शंकर

बिहार सरकार के श्रम मंत्री मंत्री अरुण शंकर यादव ने हमले के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि यह हमला शराब माफिया द्वारा प्रायोजित था और उन्हीं के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया है।

बिहार में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्री के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। बिहार सरकार के श्रम मंत्री अरुण शंकर इस हमले में बाल-बाल बचे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया है कि यह हमला शराब माफियाओं ने कराया है। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में रविवार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर ग्रामीण महिलाओं ने हमला कर दिया। बांस-बल्ले और पत्थरों से किए हमले में मंत्री के वाहन का शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से मंत्री बाल-बाल बच गए।

घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी मनोज कुमार तिवारी, एसपी योगेंद्र कुमार, और सदर 2 खजौली की एसडीपीओ कामिनी कौशल सहित भारी पुलिस बल कलुआही थाना पहुंचे। बाद में एसपी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, मंत्री ठाहर गांव में भोला राय के पिता के आकस्मिक निधन तथा सड़क हादसे में मृत जुगे ठाकुर के पुत्र कृष्ण कुमार के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधा रहे थे कि तभी हमला किया गया। उधर, मंत्री ने कहा कि शराब माफिया ने उनके काफिले पर हमला कराया है।

मंत्री पर हमले से पुलिस महकमे में हड़कंप श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर हमला के बाद अफरातफरी मची रही। कलुआही थाने में मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत के दौरान हमले के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताते हुए सीधे तौर पर कहा कि यह हमला शराब माफिया द्वारा प्रायोजित था और उन्हीं के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया है। मंत्री के इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीआईजी मनोज कुमार तिवारी और एसपी योगेंद्र कुमार ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।