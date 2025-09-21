बिहार में शराब तस्करों का पुलिस पर हमला, ईंट-पत्थर से गाड़ी का शीशा फोड़ा; 15 पर केस

पुलिस एक मुखबिर की सूचना पर रिंग रोड में अवैध रूप से चल रहे शराब के अड्डे का पता लगाने गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सड़क किनारे एक झोपड़ीनुमा दुकान में चाय-सिगरेट और गुटखा की आड़ में शराब और गांजे की भी बिक्री की जा रही है। शराब का स्टॉक दुकान के पीछे इधर-उधर छिपा कर रखा गया है।

बिहार में शराब तस्करों ने एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया है। गयाजी जिले के शेरघाटी में खाकी पर हमला किया गया है। शहर के बसंतबाग इलाके में रिंग रोड पर अवैध रूप से संचालित शराब के अड्डे पर छापेमारी करने गई शेरघाटी थाने की पुलिस पर शराब तस्कर के समर्थकों ने हमला कर दिया। ईंट-पत्थर से हुए हमले में पुलिस की एक गाड़ी का शीशा फूट गया और उसमें सवार शेरघाटी के थानेदार सहित कई अफसर बाल-बाल बच गए। हमलावरों के उग्र तेवर देखकर पुलिस को कुछ देर के लिए कदम पीछे करना पड़ा। बाद में थाने से पहुंची पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी ने हमलावरों पर काबू पाया।

घटनास्थल पर से पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी जब्त की है। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों में विपिन कुमार (कोयरी टोला), धोनी कुमार (लीपगंज चट्टी) और बसंत बाग के परमजीत प्रकाश, पूजा सिंह और गुड़िया कुमारी शामिल हैं।

विष्णुपद क्षेत्र से चोरी गई बाइक भी बरामद पुलिस कार्रवाई में तीन बाइक भी बरामद हुई है, जिसमें से एक मोटरसाइकिल 7 अप्रैल 2023 को विष्णुपद थाना क्षेत्र में मां मंगला आइटीआई के पास से चोरी हो गई थी। पुलिस द्वारा बरामद की गई चोरी की यह बाइक विष्णुपद थाना क्षेत्र के खटकाचक के रामानंद चौधरी की है। शेरघाटी के थानेदार अजीत कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मामला शनिवार रात की है।

सिगरेट-गुटखा की आड़ में हो रही थी शराब की बिक्री पुलिस एक मुखबिर की सूचना पर रिंग रोड में अवैध रूप से चल रहे शराब के अड्डे का पता लगाने गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सड़क किनारे एक झोपड़ीनुमा दुकान में चाय-सिगरेट और गुटखा की आड़ में शराब और गांजे की भी बिक्री की जा रही है। शराब का स्टॉक दुकान के पीछे इधर-उधर छिपा कर रखा गया है। शाम ढलते ही नशे के इस अड्डे पर गांजा-शराब के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है।