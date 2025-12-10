2 घंटे में बनी दारू खराब, 8 दिन वाली फायदेमंद; शराबबंदी पर फिर बोलने लगे जीतनराम मांझी

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री एवं हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा कि शराब बनाने में 8 दिन लगते हैं, उसमें कई प्राकृतिक तत्व होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। मगर आजकल यूरिया जैसे तत्व डालकर 2 घंटे के अंदर जो शराब बनाई जा रही है, वो हानिकारक है।

बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी फिर से सवाल उठाने लगे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो मांझी ने कहा कि शराबबंदी के चलते आजकल जो चोरी-छिपे दो घंटे के अंदर दारू बनाई जा रही है, वो बहुत नुकसानदायक है। उन्होंने बताया कि शराब बनाने में लगभग 8 दिन का समय लगता है, उसमें जो तत्व डाले जाते हैं वो फायदेमंद रहते हैं। मगर आजकल शराब तस्कर एवं माफिया यूरिया जैसे हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल कर शराब बना रहे हैं, वो जानलेवा होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रशासन थोड़ी-थोड़ी दारू पीने वाले गरीब लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन को जनता और सरकार से चिढ़ है। शराबबंदी कानून के तहत लगभग 4 लाख मुकदमे ऐसे हैं जिनमें आम गरीब लोगों को आरोपी बनाया गया है। वे कोई तस्कर नहीं हैं, बस थकावट दूर करने या दवाई के रूप में थोड़ी पी लेते हैं।

मांझी ने दावा किया कि शराब माफिया एवं तस्कर यूरिया जैसे हानिकारक तत्व डालकर दो घंटे में शराब तैयार करके गरीबों को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर लोग यह वाली शराब नहीं पीते हैं। वह हजारों रुपये खर्चकर महंगी शराब लेते हैं और रात में पीते हैं। जबकि जहरीली शराब पीकर गरीब मर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता भी शराब बनाकर बेचते थे। शराब बनाने की पूरी प्रक्रिया में 8 दिन लगते हैं। उसमें कई ऐसे तत्व होते थे जो फायदेमंद होते हैं। मगर आज जो दो घंटे में शराब बन रही है, वो बहुत नुकसानदायक है।"