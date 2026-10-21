गरीब रथ एक्सप्रेस में शराब मिली, पुलिस वालों ने छिपा दी; महिला होमगार्ड समेत 2 गिरफ्तार
अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद शराब की खेप को दो पुलिस वालों ने छिपा दिया। जब वरीय अधिकारियों ने उनसे पूछा, तो शराब जब्त करने की बात से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, कुछ ही देर में उनका भांडा फूट गया।
हाजीपुर, नगर संवाददाता। शराबबंदी वाले बिहार से अनोखा मामला सामने आया है। जिन पुलिस वालों को अवैध शराब पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनका ही मन बहक गया। एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात जीआरपी हाजीपुर के दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर ट्रेन में शराब मिलने के बावजूद उसे छिपाने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में जीआरपी हाजीपुर के प्रधान आरक्षी नरेंद्र सिंह और एक महिला अर्चना कुमारी शामिल है। वरीय अधिकारियों के पूछे जाने पर पहले उन्होंने शराब बरामदगी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब सच सामने आया तो चार बैग में रखी बोतलें उन्होंने बता दी।
जानकारी के अनुसार अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध रूप से तस्करी की जा रही शराब को ड्यूटी पर तैनात दोनों जवानों ने बरामद किया। उन्होंने इसकी सूचना ना तो थाना प्रभारी को दी और ना ही किसी अन्य पुलिस कर्मी से इस बारे में जिक्र किया। जब कंट्रोल रूम और जीआरपी के वरीय अधिकारी को व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया और फोन कर चार बैग में शराब होने की सूचना मिली तो विभाग में हड़कंप मच गया।
जीआरपी प्रभारी ने दोनों पुलिसकर्मी को अपने कार्यालय में बुलाया और घटना के बारे में जानकारी ली। पहले तो दोनों साफ-साफ इनकार कर गए कि ऐसा कोई मामला नहीं है। प्रभारी ने जब वीडियो दिखाया तो दोनों पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। दोनों ने माफी मांगते हुए प्रभारी को तुरंत शराब से भरा चारों बैग वापस कर दिए।
कुल 27 लीटर शराब बरामद
तलाशी में चारों बैग से कुल 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें 24 बोतल रॉयल स्टैग और 12 बोतल ऑफिसर्स च्वॉइस ब्रांड की थी। बरामद शराब की कुल मात्रा करीब 27 लीटर आंकी गई है।
रिटायरमेंट से पहले वर्दी पर लगा दाग
बताया जा रहा है कि शराब मामले में गिरफ्तार जीआरपी के हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह की सेवा ज्यादा नहीं बची है। वह करीब एक साल बाद ही रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी वर्दी पर दाग लग गया। उनके साथ गिरफ्तार हुई अर्चना कुमारी एक साल पहले ही होमगार्ड में बहाल हुई थी। दोनों पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।