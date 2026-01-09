Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLiquor found hidden under sacks of potatoes in truck illegal liquor worth one crore rupees seized in bihar
ट्रक में आलू की बोरियों के नीचे शराब; एक करोड़ की अवैध दारू जब्त, पंजाब से बिहार आ रही थी

ट्रक में आलू की बोरियों के नीचे शराब; एक करोड़ की अवैध दारू जब्त, पंजाब से बिहार आ रही थी

संक्षेप:

बिहिया चौरास्ता के पास वाहन जांच के दौरान 12 चक्का ट्रक में ऊपर से सड़े आलू के नीचे शराब भरी पेटियां मिलीं। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। जब्त शराब की खेप कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई है।

Jan 09, 2026 11:02 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, आरा, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब से मुजफ्फरपुर जा रही एक करोड़ रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब भोजपुर में जब्त की गई है। वाहन जांच के दौरान शुक्रवार को उत्पाद विभाग की टीम ने यह सफलता हासिल की। इस दौरान मौके से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसे देर शाम जेल भेज दिया गया। टीम की ओर से बिहिया चौरास्ता के समीप वाहन जांच के दौरान 12 चक्का ट्रक में ऊपर से सड़े आलू के नीचे शराब भरी पेटियां मिलीं। जब्त शराब की खेप कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीएम तनय सुल्तानिया के आदेश पर विभाग की ओर से जिले भर में अवैध शराब की बिक्री, ढुलाई एवं भंडारण को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान यह सफलता मिली है। सहायक उत्पाद आयुक्त मद्य निषेध रजनीश को गुप्त सूचना मिली कि ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की खेप जा रही है। इसके बाद सहायक उत्पाद आयुक्त मद्य निषेध के नेतृत्व में छापेमारी टीम बनाई गई। छापेमारी टीम को वाहन जांच के क्रम में ट्रैक से शराब की पेटियां जब्त की गईं।

गिरफ्तार तस्कर राजस्थान के बाड़मेर जिले के सौलोर गांव का विजय कुमार है, जो ड्राइवर भी है। छापेमारी दल में सहायक उत्पाद आयुक्त रजनीश के अलावा निरीक्षक अनिल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक मदन लाल यादव एवं सहायक अवर निरीक्षक धीरज कुमार समेत कई, के साथ साथ मद्य निषेध सिपाही, सैप और होमगार्ड के जवान शामिल थे।

बीते महीने टीम ने देहरादून से पटना जा रही 1.50 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप बक्सर- पटना फोरलेन पर वाहन जांच के दौरान टीम की ओर से जब्त की गई थी। साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इस नए साल के शुरुआती महीने में ही उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है।

मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की ओर से भोजपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री, ढुलाई, भंडारण एवं सेवन की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 9473400703 जारी किया है। आम लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप की ओर से इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम एवं मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।