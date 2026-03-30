पटना में कुरियर से आया शराब, शराबबंदी वाले बिहार में केमिकल के नाम पर तस्करी

प्रारंभिक जांच में सामने आई कि शराब को कूरियर से पटना मंगाया गया था। कार्टनों को ‘हाइड्रो केमिकल’ के नाम पर बुक किया गया था, जबकि अंदर शराब थी। पुलिस ने संबंधित कुरियर कंपनी के एक कर्मी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जक्कनपुर थाना क्षेत्र में करबिगहिया ट्रैफिक पोस्ट के पास पुलिस ने कार्रवाई कर पिकअप से 16 लाख रुपये मूल्य की 881 लीटर शराब बरामद की है। शराब को कुरियर के जरिए ‘हाइड्रो केमिकल’ के नाम पर मंगाया गया था। मामले में पुलिस ने एक तस्कर धर्मेंद्र कुमार (23) को गिरफ्तार किया है, जबकि चालक वाहन छोड़ फरार हो गया। वहीं एक कूरियर कर्मी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार शनिवार रात 10:49 बजे करबिगहिया ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात टीम ने एक संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़ मौके से भाग निकला। इसके बाद ट्रैफिक में तैनात महिला सिपाही संगीता ने वैन में रखे कार्टन को देख संदेह जताया और सूचना जक्कनपुर थाने को दी। सूचना मिलने पर पहुंची गश्ती टीम पिकअप को थाना ले गई। जांच के दौरान अलग-अलग कार्टन से 881 लीटर शराब बरामद हुई, जो चंडीगढ़ निर्मित बताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आई कि शराब को कूरियर से पटना मंगाया गया था। कार्टनों को ‘हाइड्रो केमिकल’ के नाम पर बुक किया गया था, जबकि अंदर शराब थी। पुलिस ने संबंधित कुरियर कंपनी के एक कर्मी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

शराब की खेप पटना सिटी में डिलीवर की जानी थी मेहंदीगंज का गिरफ्तार तस्कर धर्मेंद्र कुमार ने पूछताछ में बताया कि शराब की खेप पटना सिटी में डिलीवर की जानी थी। उसने मुख्य तस्कर का नाम भी उजागर किया है। प्रारंभिक जांच में इस तस्करी नेटवर्क के तार चंडीगढ़, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। फिलहाल फरार चालक और तस्कर की तलाश में छापेमारी जारी है। जक्कनपुर थानेदार ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई है।