शेर शाकाहारी होने की बात करने लगे, नीतीश पर तेजस्वी के हमले को प्रशांत किशोर ने हंसी में उड़ाया

प्रशांत किशोर ने बताया कि राजद का चरित्र नहीं बदला है। वापस सत्ता में आए, तब भी फिर से लूटमार और अपहरण-भ्रष्टाचार करेंगे। जैसे शेर बुरा होकर शाकाहारी नहीं हो सकता वैसे ही ये लोग जीतकर आते ही मारकाट मचाना शुरू कर देंगे।

नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का पितामह बताने पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं है। गुरुवार को अरवल के कुर्था में बिहार बदलाव सभा के बाद पीके पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बिहार को नीतीश, लालू और मोदी से मुक्त करने की अपील की। कहा कि जल्द ही दिलीप जायसवाल पर अगला किस्त जारी करेंगे।

पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह बताते हैं। जवाब देते प्रशांत किशोर हंस पड़े। उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव जब भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेर शाकाहारी होने की बात करने लगे। ये लोग खुद भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं। आज भी इनका चरित्र नहीं बदला है। वापस सत्ता में आए, तब भी फिर से लूटमार और अपहरण-भ्रष्टाचार करेंगे। जैसे शेर बुरा होकर शाकाहारी नहीं हो सकता वैसे ही ये लोग जीतकर आते ही मारकाट मचाना शुरू कर देंगे। अगर नीतीश कुमार कल इन्हें डिप्टी सीएम बना दें तो गुणगान शुरू कर देंगे। उन्हें विकास पुरुष बताने लगाने लगेंगे।

प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बिहार बंद को विफल बताया। कहा कि जब बंद था तो अरवल की सभा में इतने लोग कैसे आ गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता भाजपा के बंद के साथ नहीं है। इसका कोई असर नहीं हुआ है। अरवल की जनसभा में उमड़ी भीड़ यही बता रही है। इससे पहले भी महागठबंधन ने बिहार बंद किया था। उस दिन भी जन सुराज की दो-दो जनसभा हुई थी जिसमें 20-20 हजार से अधिक लोग आए थे।