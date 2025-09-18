बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी से जोड़ दो, शाहाबाद में कार्यकर्ताओं को शाह का मंत्र; दो तिहाई बहुमत लाना है

अमित शाह ने कहा कि यह बिहार में सरकार बनाने का नहीं बल्कि दो तिहाई से अधिक बहुमत से एनडीए सरकार बनाने का चुनाव है। इस बार शाहाबाद की 80 प्रतिशत सीटों को जीतना है। उन्होंने बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी से जोड़ने की अपील की।

बिहार के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाहाबाद क्षेत्र के डेहरी में दस जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार में सरकार बनाने का नहीं बल्कि दो तिहाई से अधिक बहुमत से एनडीए सरकार बनाने के चुनाव है। एनडीए को इस बार शाहाबाद की 80 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज करना है। उन्होंने बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी से जोड़ने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार के काम की तारीफ की तो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जमकर बरसे।

अमित शाह ने कहा कि अन्य दलों में नेता चुनाव जीतते हैं। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव जीतते हैं और कार्यकर्ता ही नीचे से ऊपर तक पहुंचते हैं। भाजपा में एक बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे, भाजपा उतनी ही मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा और एनडीए जितना मजबूत होगा बिहार भी उतना ही खुशहाल बनेगा।

शाह ने कहा कि बिहार का विकास और समृद्धि एनडीए का लक्ष्य है। यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं है यह चुनाव दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का है। 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में मजबूत एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है उसे उसे घर-घर तक लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे।