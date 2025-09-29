Like Singapore Mumbai Goa Patna will have water metro trials conducted from Gaighat to NIT सिंगापुर, मुंबई, गोवा की तरह पटना में भी वाटर मेट्रो; गायघाट से एनआईटी तक ट्रायल हुआ, Bihar Hindi News - Hindustan
सिंगापुर, मुंबई, गोवा की तरह पटना में भी वाटर मेट्रो; गायघाट से एनआईटी तक ट्रायल हुआ

पटना में भी लोग सिंगापुर, मुंबई और गोवा की तरह जलमार्ग का लुत्फ उठा सकेंगे। रविवार को गायघाट से एनआईटी घाट वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया।

Sudhir Kumar पटना सिटी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधिMon, 29 Sep 2025 03:02 PM
Water Metro: बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही आप वाटर मेट्रो का आनंद ले पाएंगे। गंगा नदी में रविवार को गायघाट से एनआईटी घाट वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया। इसके परिचालन को लेकर कोलकाता से आए इलेक्ट्रिक जहाज, एमवी गोमधर कुंवर का ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान जहाज पर आईडब्ल्यूएआई के निदेशक अरविंद कुमार, पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, तकनीकी विशेषज्ञ संजय वर्मा, करुणेश कुमार, नोडल पदाधिकारी सुमन यादव अन्य सवार थे। निदेशक ने बताया, ट्रॉयल के बाद जल्द ही दीघा से कंगन घाट के बीच जहाज का परिचालन शुरू होगा।

एसी जहाज से गंगा में सुहाने सफर का लेंगे लुत्फ

राजधानी पटना में भी लोग सिंगापुर, मुंबई और गोवा की तरह जलमार्ग का लुत्फ उठा सकेंगे। वाटर मेट्रो परिचालन को लेकर हाल में ही राज्य सरकार और आईडब्लूएआई के बीच समझौता हुआ था। जिसके बाद परिचालन शुरू करने को लेकर कोलकाता से एक इलेक्ट्रिक जहाज मंगाया गया है। शीशा लगे एसी जहाज में पचास लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं 25 लोग खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे।

देशी-विदेशी पर्यटक भी गंगा में इस यात्रा का आनंद उठा सकेंगे

दैनिक यात्रियों के साथ देशी-विदेशी पर्यटक भी गंगा में इस यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। वाटर मैट्रो परिचालन को लेकर फ्लोटिंग जेटी बनाया जाएगा। निेदशक ने कहा कि जल्द ही वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना गनायी गयी है। शीघ्र ही इसका रेट भी निर्धारण कर लिया जाएगा। साथ ही एक और इलेक्ट्रिक जहाज कोलकाता से मंगाया जाएगा।

पटना में जल्द ही मेट्रो रेल की सेवा शुरू होने वाली है। काम बहुत तेजी से चल रहा है। ट्रायल रन का काम हो चुका है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार वासियों को यह सेवा जनता को समर्पित किया जाएगा। पटना बिहार में मेट्रो सर्विस वाला पहला शहर बन जाएगा। इसके अलावे मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो सेवा की स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर स दी जा चुकी है।

