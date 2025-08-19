रंजू देवी की तरह सुबोध कुमार का दावा झूठा, राहुल गांधी से नाम कटने की बात कही, EC ने बताया सच

बिहार में रंतू देवी के बाद सुबोध कुमार के वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा झूठा साबित हुआ है। चुनाव आयोग के फैक्ट चेक में उनका नाम एसआईआर से पहले भी वोटर लिस्ट में नहीं था। सुबोध ने राहुल गांधी को नाम कटने की बात बताई थी।

बिहार के रोहतास जिले की रंजू देवी के बाद अब नवादा के सुबोथ कुमार के वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा झूठा साबित हुआ है। नवादा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सुबोध का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें उन्होने दावा किया, कि लोकसभा चुनाव में उन्होने वोट डाला था, लेकिन एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है।

जिस पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि सुबोध का नाम विशेष गहन परीक्षण 2025 से पहले भी वोटिंग लिस्ट में नही था, उनके नाम हटाने का आरोप झूठा है। सुबोध कुमार का नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रकाशित विलोपित मतदाताओं की सूची में दर्ज नहीं है। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद भी कोई दावा/आपत्ति (फॉर्म-6 या आवश्यक घोषणा पत्र) पेश नहीं किया। जब मतदान केन्द्र संख्या 10 पर विलोपित मतदाताओं की सूची चिपकाई गई, तब भी वो खुद वहां मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई।

नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, “यह स्पष्ट है कि सुबोध कुमार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में नाम हटाने का लगाया गया आरोप निराधार और असत्य है। भविष्य में यदि वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणापत्र प्रस्तुत करेंगे तो नियमानुसार उनका नाम शामिल किया जाएगा। क्योंकि सुबोध कुमार के परिवार के अन्य सदस्य तो मतदान केन्द्र सं० 09 (अनु0 प्रा0 वि0, महरथ, पश्चिमी भाग, मकान सं० 126) से स्थानांतरित होकर मतदान केन्द्र सं० 10 में शामिल हैं, लेकिन स्वयं सुबोध कुमार का नाम किसी भी समय निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं रहा है। उन्होने खुद भी कोई आपत्ति और दावा पेश किया। ये भी बात सामने आई है कि सुबोध कुमार आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है, न कि कोई साधारण मतदाता।